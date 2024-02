Specjaliści w tym sektorze mogą liczyć na 20-procentowe podwyżki

Wynagrodzenia w 2024 roku

Zauważył, że istotne znaczenie będzie miała też demografia. Jego zdaniem napływ kandydatów z pokolenia Z, którzy przenoszą swój system wartości do miejsc pracy, zmusza pracodawców do stworzenia kultury organizacyjnej firmy niemal od nowa.

Problemem, z który będą musiały się mierzyć firmy, będzie też utrzymanie aktywności zawodowej w populacji 65 plus. W raporcie wskazano, że przejścia na emeryturę pracowników wiążą się utratą know how organizacji. I aby temu sprostać, pracodawcy powinni dostosować miejsca pracy do wymagań każdego z nich.