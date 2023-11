Zegar tyka w sprawie obowiązkowej wymiany liczników

Najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) energii elektrycznej deklarują, że dotrzymują harmonogramu, przewidzianego w ustawie i do końca 2023 roku co najmniej 15 procent ich odbiorców indywidualnych będzie miało zamontowane liczniki zdalnego odczytu.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, operatorzy sieci dystrybucyjnych mają obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu u 80 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych do 2028 r. Przepisy wyznaczają też cele pośrednie: 65 proc. do 2027 r., 35 proc. do 2025 r. i 15 proc. na koniec roku 2023. Zgodnie z informacjami, przekazanymi PAP przez pięciu największych krajowych OSD, 15 proc. próg albo już został przez nich osiągnięty, albo też stanie się to do końca roku.

Energa i PGE

Najbardziej zaawansowanym w montażu nowych liczników operatorem systemu dystrybucyjnego jest Energa-Operator. Jak poinformowała PAP dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Ewa Sikora, liczniki zdalnego odczytu zamontowane są już u blisko 2,4 miliona klientów, czyli u blisko 72 proc. wszystkich. Zgodnie z planami spółki, w 2026 r. wszyscy obiorcy przyłączeni do jej sieci dystrybucyjnej mają już mieć liczniki zdalnego odczytu.

PGE Dystrybucja ma ok. 5,5 mln klientów. Spółka poinformowała, że dotychczas wymienionych zostało ponad 763 tys. urządzeń pomiarowych, co stanowi 12,7 proc. ogółu odbiorców. Jednak zgodnie z harmonogramem prac, do końca 2023 r. wymienionych zostanie 15 proc. wszystkich liczników, zamontowanych u klientów dystrybutora.

Tauron, Enea i Stoen

Tauron Dystrybucja ma ok. 5,8 mln odbiorców, z czego - jak poinformowała PAP spółka, ponad milion ma już liczniki zdalnego odczytu i próg 15 proc. został "znacząco" przekroczony. Dystrybutor przypomniał, że w ostatnich latach np. realizował największy w Polsce program pilotażowy wymiany liczników, który objął Wrocław. W latach 2014–2016 zainstalowano tam ponad 360 tys. inteligentnych liczników, co więcej, w przypadku Wrocławia dystrybutor wymienia na nowe liczniki zamontowane zaledwie kilka lat temu. Jako jeden z czynników wzrostu liczby liczników zdalnego odczytu Tauron Dystrybucja wskazuje też szybki wzrost liczby prosumentów. W sieci dystrybutora jest już ich ok. 420 tys. a wszystkie instalacje prosumenckie są wyposażone w inteligentny licznik dwukierunkowy.

Na koniec III kwartału 2023 r. ponad 12 proc. odbiorców indywidualnych przyłączonych do sieci Enea Operator miała inteligentne liczniki. W sumie, zgodnie z informacjami spółki, urządzeń tych było niemal 340 tys. Enea Operator zaznaczyła, że przewiduje zrealizowanie celu ustawowego, czyli wymiany liczników u minimum 15 proc. odbiorców do końca roku.

Piąty z największych OSD, Stoen-Operator poinformował PAP, że na koniec października 2023 r. liczba zainstalowanych liczników zdalnego odczytu, spełniających wymogi odpowiednich regulacji przekroczyła 190 tys. Oznacza to, że urządzenia te ma już ok. 17 proc. odbiorców w sieci Stoen-Operatora. Spółka zaznaczyła, że prowadzi systematyczną wymianę liczników na nowe urządzenia, obecnie głównie na obszarze stołecznej dzielnicy Praga Południe.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/dap

Źródło: PAP