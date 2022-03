Limitowana wymiana hrywny w największym polskim banku. Zmiany możliwe już w przyszłym tygodniu

Być może już w przyszłym tygodniu bank będzie gotów do przyjmowania hrywien w ramach wymiany walutowej uzgodnionej ze stroną ukraińską - pisze czwartkowy "Puls Biznesu".

"Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce Ukraińcy będą mogli po godziwym kursie wymienić hrywnę na złote i to na prostych zasadach" - czytamy w "Pulsie Biznesu".

Wymiana hrywny w PKO BP

Dziennik przypomniał, że dwa tygodnie temu Zbigniew Jagiełło, były prezes PKO BP, publicznie zaapelował do instytucji krajowych i unijnych o stworzenie funduszu, z którego byłyby wypłacane drobne kwoty dla uchodźców z Ukrainy. Jak podkreśla gazeta, wielu z nich opuściło kraj bez środków do życia. "Ci natomiast, którzy zabrali ze sobą pieniądze, przekonali się, że hrywna jest praktycznie walutą niewymienialną, a jeśli ktoś gotów jest ją skupować, to po lichwiarskim kursie" - napisano.