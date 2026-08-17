Wykryto toksynę. Partie wycofywane

Ostrzeżenie GIS - mleko początkowe z cerulidyną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Stasya /Shutterstock

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Obecność cereulidyny wykryto w wyniku działań urzędowych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, pomimo że jednorazowe spożycie produktu nie powinno wywołać działania toksycznego, to nie można wykluczyć, że spożywanie kwestionowanej partii przez dłuższy czas wywoła negatywne skutki zdrowotne" - napisano w komunikacie.

Mleko wycofywane z obrotu

Ostrzeżenie GIS dotyczy następującego produktu:

Nazwa produktu: NAN OPTIpro 1, 650 g;

Numer partii: L-53430346BA, L-53440346BA;

Data minimalnej trwałości: 06.2027;

Kraj pochodzenia: Niderlandy;

Dystrybutor: Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa.

Mleko Nestle wycofane Źródło zdjęcia: GIS

Dwie partie mleka Nestle wycofane ze sklepów Źródło zdjęcia: GIS

Mleko dla niemowląt Nestle. GIS Źródło zdjęcia: GIS

Cereulidyna w mleku dla niemowląt Źródło zdjęcia: GIS

GIS ostrzega

"Poziom cereulidyny wykryty przez polskie organy nadzoru w próbkach pochodzących z jednego cyklu produkcyjnego znajduje się poniżej progu interwencyjnego UE, ustanowionego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w lutym 2026 roku" - poinformował inspektorat.

Firma "nie kwestionuje ich ostrożnościowego podejścia i w związku z tym podjęła działania w celu wycofania produktu" - podano w komunikacie. GIS zaznaczył, że "nie należy spożywać wskazanych w komunikacie produktów".

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z rynku. Nestle podjęło również działania mające na celu poinformowanie rodziców i opiekunów za pośrednictwem swojej strony internetowej.

"Żadne inne produkty Nestle nie są objęte tym wycofaniem" - podkreślono w komunikacie.

"Firma Nestle Polska prosi konsumentów, którzy kupili produkt objęty komunikatem, o kontakt z Serwisem Konsumenta Nestle w celu ustalenia szczegółów wymiany produktu lub uzyskania odpowiedzi na pytania: tel.: 800 174 902 (bezpłatna infolinia) lub e-mail: cs@pl.nestle.com" - napisał GIS w komunikacie.

Czym jest cereulidyna?

"Cereulidyna jest wytwarzana przez bakterie Bacillus cereus. Jest to stabilna toksyna wymiotna, odporna na wysokie temperatury i większość procesów technologicznych stosowanych w produkcji żywności. Może powodować nagłe nudności, wymioty i ból brzucha" - napisano na stronie rządowej.

Dodano, że "ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych działania cereulidyny jest oceniane jako niskie do umiarkowanego i zależy od wieku niemowlęcia, przy czym noworodki i niemowlęta poniżej 6 miesiąca życia są bardziej narażone na ciężką chorobę".