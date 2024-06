Wykradzione dane użytkowników Ticketmaster. Co należy zrobić, jeśli korzystaliśmy z serwisu?

Ponad pół miliarda danych osobowych wykradziono

Przed konsekwencjami wycieku ostrzega BIK

BIK ostrzega, aby uważać na próby kontaktu, "ponieważ wyciekły dane telefoniczne, mailowe i adresowe, oszuści mogą je wykorzystać do ataków spoofingowych lub phishingowych, czyli mogą podszywać się pod instytucje, banki lub urzędy i sprytnie manipulować, aby np. przekonać Cię do zrobienia przelewu lub podania danych do logowania do konta".