Duże zmiany w polskiej energetyce. "Ta decyzja da spółkom Skarbu Państwa nowe życie"

W sobotę Sasin informował, że w tym tygodniu projekt restrukturyzacji energetyki, zakładający wydzielenie aktywów węglowych, zostanie skierowany do prac rządowych. Ta zapowiedź wywołała w poniedziałek wzrosty kursów spółek energetycznych na GPW. Kurs PGE wzrósł o 13,58 proc. do 8,33 zł. Tauron zwyżkował o 8 proc. do 3,167 zł. Kurs Enei poszedł w górę o 12,2 proc. do 7,7 zł.