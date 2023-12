Tyle Polacy wydadzą na święta. "Postanowili mniej zaciskać pasa"

Na tegoroczne święta Bożego Narodzenia Polacy wydadzą o jedną czwartą więcej niż przed rokiem. To średnio to 1441 złotych na osobę - wynika z badania zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor. Najbardziej wzrósł budżet na wyjazdy i prezenty oraz zakup żywności - dodano.

Dużo więcej na podróże i prezenty

"Polacy wydadzą na zorganizowanie świąt o jedną czwartą więcej niż przed rokiem, średnio będzie to 1441 zł na osobę. Najbardziej zwiększył się budżet na wyjazdy (do 130 zł) i prezenty (552 zł), ale też na zakup żywności (499 zł)" - podano w badaniu zrealizowanym na zlecenie prowadzącego rejestr dłużników BIG InfoMonitor. Jak dodano, w 2022 r. było to 1157 zł na osobę, a w 2021 r. - 1142 zł. W tym roku o 28 proc. wzrośnie budżet na prezenty z 431 do 522 zł. "Na zastawienie świątecznego stołu pójdzie 499 zł - o 17 proc. więcej niż w 2022 r. Wzrosną wydatki także w innych kategoriach" - podano. Na wyjazdy, czyli paliwo lub bilety, Polacy zamierzają przeznaczyć średnio 130 zł (67 proc. więcej). Na choinkę i ozdoby, w które chcą inwestować w tym roku 54 proc. ankietowanych, planują przeznaczyć 74 zł (wzrost o 21 proc.). Środki czystości to średnio koszt 58 zł (12 proc.). A "inne wydatki" pochłoną 128 zł wobec 109 zł przed rokiem. Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak wskazał, że z roku na rok Polacy coraz sprawniej i mądrzej organizują święta w trudnych warunkach gospodarczych.