Kluczowe dane GUS

"Kolejne mocne zaskoczenie ze strony inflacji CPI, która spadła w lutym do 2,8 proc. rdr (wobec konsensusu 3,2 proc. i naszej prognozy 3,1 proc.) nie przesunęło istotnie naszej prognozy dla inflacji bazowej, która wg nas wyniosła w lutym 5,4-5,5 proc. rdr przy wzroście cen w tym komponencie o 0,4-0,5 proc. mdm. W efekcie, mimo że najniższy odczyt tegorocznej inflacji CPI, który wypadnie w marcu, przesuwa się ponownie w dół (obecnie szacujemy, że będzie to 2,3 proc. rdr), to obraz uporczywości inflacji bazowej zasadniczo się nie zmienia, co dla RPP będzie zapewne wystarczającym argumentem, żeby nie rozważać w najbliższym czasie obniżek stóp procentowych" - napisali w zapowiedzi tygodnia ekonomiści Santandera.