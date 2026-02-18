Produkt wycofywany z obrotu. Ostrzeżenie

Polacy spożywają za dużo leków bez recepty i suplementów diety. Stąd akcja "Leki to nie słodycze" Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Jak czytamy w komunikacie, Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu partii przekąsek kukurydzianych marki Boy Bawang przez firmę Heuschen & Schrouff (NL), w których stwierdzono obecność pszenicy.

Pszenica w przekąskach kukurydzianych

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa: Snack corn chick./lech.man, 90g, marka: Boy Bawang

Importer: Heuschen & Schrouff, Niderlandy

Daty minimalnej trwałości: 14-3-2026, 17-6-2026, 8-8-2026, 14-11-2026, 14-1-2027, 17-3-2027

Kraj pochodzenia: Filipiny

Przekąski kukurydziane wycofane z obrotu Źródło: GIS

Zalecenia dla konsumentów

"Spożycie produktu przez osoby z alergią na pszenicę może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej" - ostrzegł GIS.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z producentem i monitorują proces wycofania produktu z obrotu.

Inspektorat podkreślił, że osoby z alergią na pszenicę "nie powinny spożywać produktów z partii określonych w tym komunikacie".

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

