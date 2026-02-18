Produkt wycofywany z obrotu. Ostrzeżenie

Jak czytamy w komunikacie, Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu partii przekąsek kukurydzianych marki Boy Bawang przez firmę Heuschen & Schrouff (NL), w których stwierdzono obecność pszenicy.
Pszenica w przekąskach kukurydzianych
Szczegóły dotyczące produktu:
- Nazwa: Snack corn chick./lech.man, 90g, marka: Boy Bawang
- Importer: Heuschen & Schrouff, Niderlandy
- Daty minimalnej trwałości: 14-3-2026, 17-6-2026, 8-8-2026, 14-11-2026, 14-1-2027, 17-3-2027
- Kraj pochodzenia: Filipiny
Zalecenia dla konsumentów
"Spożycie produktu przez osoby z alergią na pszenicę może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej" - ostrzegł GIS.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują z producentem i monitorują proces wycofania produktu z obrotu.
Inspektorat podkreślił, że osoby z alergią na pszenicę "nie powinny spożywać produktów z partii określonych w tym komunikacie".
Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.
