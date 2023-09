Wycofanie produktu ze znanej sieci z powodu podwyższonego poziomu ołowiu

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynęło zawiadomienie od H&M ( Hennes & Mauritz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) o wycofaniu ze sprzedaży bransoletki wyprodukowanej we Włoszech z powodu podwyższonej zawartości ołowiu. Była ona sprzedawana przez ponad pół roku.

Jak podaje urząd "w zapinanych bransoletkach z koralikami sprzedawanych na dziale męskim od 28.12.2022 r. do 11.07.2023 r., marki H&M, numer produktu: 1163609, wyprodukowanych we Włoszech, wykryto podwyższoną zawartość ołowiu, co może być niebezpieczne dla zdrowia".