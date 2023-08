35 serii leków wycofano z obrotu. "Nie można wykluczyć reakcji alergicznych"

Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował, że wpłynęła do niego informacja z systemu Rapid Alert od Hessisches Landesamt für Gesundheit und Pflege (Heski Krajowy Urząd ds. Zdrowia i Opieki). Dotyczy ona stwierdzenia "krzyżowego zanieczyszczenia roztworów do infuzji serii produktów leczniczych w stosunku do których podmiotem odpowiedzialnym jest: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Niemcy".