Ryzyko pożaru i porażenia prądem. Urząd nakazał wycofanie sprzętu ze sklepów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o stwierdzeniu poważnych wad w dwóch modelach spawarek firmy Kraft&Dele. W jednym przypadku korzystanie z niej może "doprowadzić do zwarcia elektrycznego i stwarza ryzyko porażenia prądem". W drugim "grozi przegrzaniem i stwarza zagrożenie pożarowe". Prezes urzędu wezwał przedsiębiorcę do wycofania wyrobu z obrotu.

Zagrożenie pożarem lub porażeniem prądu

Stwierdzono, że to "może doprowadzić do ich przegrzania, a w konsekwencji może powodować porażenie prądem lub pożar oraz przewodu zasilającego i przewodu spawalniczego elektrodowego o zaniżonej długości, co utrudnia możliwość prawidłowego podłączenia urządzenia oraz czego wynikiem mogą być dodatkowe naprężenia przewodu, co może doprowadzić do zwarcia elektrycznego i stwarza ryzyko porażenia prądem".