Wyciekły dane 20 tysięcy polskich funkcjonariuszy. Miał je udostępnić pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

"Plik z danymi został udostępniony w internecie"

"W środku nazwiska, numery telefonów, PESEL-e, e-maile (służbowe lub prywatne), a także dokładny adres miejsca pracy. Plik z danymi został udostępniony w internecie przez pracownika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w popularnym serwisie do wizualizacji danych ArcGIS" - czytamy.

Portal podkreślił, że gdy otrzymał wiadomość o tym pliku, wysłał "alert do RCB". "Błyskawicznie po naszym zgłoszeniu, plik został przez RCB usunięty" - wytłumaczono.

Według Niebezpiecznik.pl na podstawie budowy pliku i danych wywnioskować można, że jest to lista funkcjonariuszy i pracowników różnych rządowych instytucji, których zgłoszono do szczepień. Udostępniony plik, jak czytamy, składa się z 2 arkuszy. Nazwy kolumn to m.in. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, nazwa jednostki, adres, imię i nazwisko pracownika, PESEL pracownika, czy "CreationDate". Kolumna z tytułem "seria i nr dokumentu", jak pisze portal, na szczęście była pusta.