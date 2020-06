"Jest zielone światło". Prezydent rozmawiał z amerykańskimi firmami

Chcielibyśmy zintensyfikować wzajemne inwestycje, ułatwić wymianę gospodarczą i jeszcze większy nacisk położyć na to, żeby rozwijały się inwestycje pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi - powiedział w czwartek podczas spotkania z amerykańskimi przedsiębiorcami prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda mówił do amerykańskich przedsiębiorców, że podczas środowej wizyty w Białym Domu i rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem poruszony był temat współpracy gospodarczej w Europie i na świecie.

"Jest zielone światło"

Poinformował przedsiębiorców, że zarówno ze strony polskiej, jak i amerykańskiej "jest zielone światło, żeby amerykańskie firmy miały w naszym kraju jak najlepsze warunki inwestowania, rozwijania się, tego wszystkiego, co jest potrzebne do tego, by mówić o bardzo dobrze funkcjonującej, budującej się współpracy gospodarczej".