Co ze środkami z KPO? Ekonomiści piszą o "wysokich szansach"

Ocieplenie relacji z Unią Europejską

Wybory parlamentarne 2023

Według badania late poll, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych z wynikiem 36,6 proc., co daje partii 198 mandatów w Sejmie. Koalicja Obywatelska może liczyć na 31 proc. głosów, co da jej 161 mandatów. Trzecia Droga otrzymała 13,5 proc. głosów (57 mandatów), Lewica 8,6 proc. (30 mandatów), a Konfederacja 6,4 proc. (14 mandatów).

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską 1 czerwca 2022 roku. Dwa tygodnie później przez Radę UE. Jednak do tej pory do Polski nie trafiły żadne pieniądze z powodu zastrzeżeń do sposobu realizowania tak zwanych kamieni milowych dotyczących m.in. praworządności.