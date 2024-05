Europosłowie pokazali majątki

Duże oszczędności, liczne mieszkania

Małżeństwo posiada też w ramach własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkaniowego kawalerkę o powierzchni 24 metrów kwadratowych o wartości 200 tysięcy złotych. Kolejne spółdzielcze mieszkanie jest dwa razy większe - jego powierzchnia to 48 metrów kwadratowych. Nieruchomość europoseł wycenił na 400 tysięcy złotych. Jeszcze jedno, dużo mniejsze spółdzielcze mieszkanie, o powierzchni 27 metrów kwadratowych, wycenił na 210 tysięcy złotych.

Dom o wartości 4 milionów złotych

- trzy lokale usługowe usługowe o powierzchni 100 metrów kwadratowych oraz dwa lokale o pow. 60 mkw. - ich wartość wynosi odpowiednio około 600 tys. zł, 350 tys. zł oraz 350 tys. zł; - cztery lokale mieszkalne o łącznej wartości około 2,2 mln zł (62 mkw., 140 mkw., 90 mkw. i 45 mkw.); - dom o powierzchni 350 mkw. o szacunkowej wartości 2 mln zł; - działki o wartości 500 tys. zł (ok. 4 tys. mkw.); - budynek handlowo-usługowy wyceniony na ok. 4 mln zł (600 mkw.).

Zegarek wart 33 tys. zł

Marek Belka z Koalicji Europejskiej podał, że posiada oszczędności w wysokości: 235 tys. zł, 378 tys. euro i 95 tys. dol. Europoseł ma także papiery wartościowe o wartości ok. 600 tys. zł. Z dokumentu wynika, że łączna kwota zasobów pieniężnych to 2,84 mln zł.

- 40,80 mkw. o wartości 210 tys. zł z własnościowym prawem do 1/2 lokalu; - 40,84 mkw. o wartości 330 tys. zł z własnościowym prawem do 3/5 lokalu; - 46,60 mkw. o wartości 355 tys. zł z własnościowym prawem do 1/2 lokalu; - 96,67 mkw. o wartości 1,99 mln zł z własnościowym prawem do 1/2 lokalu.