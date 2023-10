Rewelacyjne wyniki TVN24, TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Stacje TVN24, TVN i TVN24 BiS, należące do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, były w trakcie ogłaszania sondażowych wyników wyborów do Sejmu najchętniej oglądanymi w Polsce. W grupie widzów powyżej czwartego roku życia odnotowały łącznie 28 procent udziału w rynku - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. Rewelacyjne wyniki dotyczą też portalu tvn24.pl.

TVN24 i TVN - najchętniej oglądane stacje

Stacje telewizyjne TVN24, TVN i TVN24 BiS w momencie ogłoszenia sondażowych wyników wyborów do Sejmu były najchętniej oglądanym kanałem, osiągając łącznie 28,13 proc. udziału w widowni w grupie ogólnej (widzowie powyżej czwartego roku życia). To oznacza, że średnio co czwarty telewidz był w momencie ogłoszenia wyników razem ze stacjami Warner Bros. Discovery.