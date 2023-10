Czarzasty: te ustawy czekają

Dodał: - 230 ustaw zostało złożonych przez nas w Sejmie i te ustawy czekają. One dotyczą spraw związanych na przykład z mieszkalnictwem, one dotyczą spraw związanych z ZUS-em .

Sejmowe koalicje

- Lewica w tej sprawie ma czystą kartę. Od roku namawiamy do współpracy. Od roku nie wyobrażamy sobie Polski, w której nie będzie rządziły trzy struktury: to znaczy Trzecia Droga po połączeniu tych dwóch partii (PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni - red.), Platforma Obywatelska i Lewica. Uczestniczyliśmy w pakcie senackim. Namawiamy bardzo konsekwentnie do podpisania paktu sejmowego i do utworzenia rządu - wskazał wicemarszałek Sejmu.