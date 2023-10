Pensje, urlopy, wakacje od ZUS

1500 złotych "babciowego", koniec ze śmieciówkami i wakacje od składek ZUS - to tylko niektóre z wielu obietnic, które znalazły się w programach wyborczych Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Przyglądamy się programom wyborczym partii, które mają największe szanse na utworzenie wspólnego rządu.

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

Oznacza to, że demokratyczna opozycja może liczyć na większość w Sejmie - 248 mandatów.

Obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskiej

Podczas kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska przedstawiła "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Wśród nich znalazły się między innymi postulaty i obietnice dotyczące przedsiębiorców, kobiet na rynku pracy czy mieszkalnictwa.

Obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskiej:

- Kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka: w ramach programu "Aktywna mama" dostaną 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. "babciowe".

- Obligacje antyinflacyjne dzięki zmianie w ustawy o NBP. Koalicja Obywatelska przekonuje, że oszczędności Polaków będą zabezpieczone przed inflacją.

- 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania dla młodych.

- Kredyt z oprocentowaniem 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania. - Druga waloryzacja emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc.

- Emerytura do 5000 zł brutto bez podatku.

- Zamrożenie cen gazu w 2024 roku dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych na poziomie cen z 2023 roku.

- Finansowanie in vitro z budżetu państwa. Na finansowanie procedury Koalicja Obywatelska chce przeznaczyć nie mniej niż 500 mln zł.

- Przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT).

- Powołanie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą na Śląsku.

- Zniesienie zakazu handlu w niedziele. Każdy pracownik będzie miał jednak zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

- Koalicja Obywatelska chce wprowadzić "Urlop dla przedsiębiorców": jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.

- Powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Koniec z odprowadzaniem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.

- Obniżenie kosztów działalności dla firm: zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS.

- Ograniczenie czasu kontroli mikro przedsiębiorców do sześciu dni w skali roku. Urzędy skarbowe mają nie przedłużać w nieskończoność kontroli.

- Obniżony VAT dla sektora "beauty" do 8 proc.

- Bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym.

- Podniesienie wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30 proc. Nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki dla nauczyciela.

- Podniesienie zasiłku pogrzebowego do 150 proc. płacy minimalnej. Od lipca 2024 ma być to 6450 zł. Obecnie to 4000zł.

- Podniesienie kwoty świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego z 500 zł do 1000 zł.

- Likwidacja tzw. "pułapki rentowej": osoby z niepełnosprawnością będą mogły pracować nie tracąc renty.

- Odciążenie pracujących opiekunów osób niesamodzielnych. Wprowadzenie Bonu Opiekuńczego w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów.

- Projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

- Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesienie kwoty wolnej od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.

- Zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej jednego roku).

- 0 proc. VAT na transport publiczny, aby obniżyć ceny biletów komunikacji.

- Uwolnienie gruntów spółek państwowych i Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym te które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus.

- 10 mld złotych na rewitalizację i remonty pustostanów w zasobach polskich samorządów oraz 3 mld złotych rocznie na dofinansowanie nowych projektów w modelu TBS oraz remont i powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych.

- Przywrócenie korzystne zasady rozliczania produkowanej energii dla prosumentów. Niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę.

- Umożliwienie stworzenia 700 lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd.

- Szczegółowy plan transformacji energetycznej, która umożliwi ograniczenie emisji CO2 o 75 proc. do 2030 roku. Przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii (OZE i energetyki jądrowej). Opracowanie założeń dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjne określenie sposobu jego finansowania.

- Uzyskanie pieniędzy z funduszy unijnych.

- Zatrzymanie niekontrolowanego wywozu nieprzetworzonego drewna z Polski. Surowiec z polskich lasów ma służyć przede wszystkim polskim przetwórcom.

- Likwidacja Funduszu Kościelnego.

- Co najmniej połowa strategicznych produktów żywnościowych w sklepach ma pochodzić z Polski. Obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia wszystkich świeżych produktów w sklepach.

- Projekt zwiększenia przestrzeni magazynowej i budowy nowego terminala (portu zbożowego) w Gdańsku.

- Wprowadzenie dla rolników funduszu stabilizacyjnego, pokrywającego straty spowodowane oszustwami pośredników i szkodami łowieckimi.

- Obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstw: zapewnienie wsparcia dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

- Rozliczenie prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka za sprzedaż udziałów w Rafinerii Gdańskiej.

- Postawienie przed Trybunał Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego za - jak czytamy w "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" - "zniszczenie niezależności Narodowego Banku Polskiego i brak realizacji podstawowego zadania NBP, jakim jest walka z drożyzną".

- W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnienie wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzenie nowego naboru w transparentnych konkursach. Jak podaje KO, mają "decydować kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne".

- Przywrócenie przejrzystości finansów publicznych. Przedstawienie białej księgi stanu finansów publicznych na koniec 2023 r. W ciągu 100 dni ujawnienie planów finansowych i wszystkich wydatków funduszy poza budżetem.

- Zweryfikowanie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zablokowanie sprzedaży lotniska Okęcie.

- Przywrócenie emerytom mundurowym praw nabytych.

- Wprowadzenie ustawy o statusie artysty gwarantującej artystom i artystkom minimum zabezpieczenia socjalnego, dostęp do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych uwzględniający specyfikę pracy.

Obietnice wyborcze Trzeciej Drogi

Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, które do wyborów szło razem jako Trzecia Droga, przedstawiło "12 gwarancji Trzeciej Drogi". Wcześniej partię podpisały także "Wspólną Listę Spraw".

Obietnice wyborcze Trzeciej Drogi:

- Uporządkowanie i uproszczenie systemu podatkowego. Podatnik ma zapłacić jedną daninę od dochodów z pracy. "Będzie ona zawierać wszystkie obecne podatki i składki, które będą rozdysponowywane na poszczególne fundusze" - deklarowały partie.

- Wszystkie zmiany podatkowe mają być uchwalane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem przed nowym rokiem podatkowym. "Nie podwyższymy CIT, VAT ani PIT przez całą kadencję" - obiecywała Trzecia Droga.

- Wakacje od składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla mikroprzedsiębiorców w kłopotach finansowych.

- Zniesienie obowiązku wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez pierwsze 33 dni. To ZUS ma zapłacić zasiłek chorobowy pracownika już od pierwszego dnia.

- Regulacja składki zdrowotnej. Trzecia Droga chce cofnąć zmiany z Polskiego Ładu, które sprawiły, że nie można odliczyć jej od podatku.

- VAT i PIT będzie płacony tylko od uregulowanych faktur.

- "Rodzinny PIT" – im większa rodzina, tym mniejsze podatki. "Pracujący rodzice w rodzinach, w których jest przynajmniej trójka dzieci, będą płacili symboliczny podatek dochodowy" - przekonywała Trzecia Droga.

- Likwidacja różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

- W pierwszym uchwalonym budżecie wprowadzenie podwyżek dla pracowników służby publicznej niwelujące straty wynikające z inflacji. Plan stopniowego podwyższania ich pensji.

- Dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy, aby miała narzędzia do skutecznej obrony pracowników.

- Zwiększenie wydatków na edukację do 6 proc. PKB.

- Wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni, albo NFZ zwróci pieniądze za wizytę prywatną.

- Przywrócenie dofinansowanie in vitro z budżetu państwa.

- System kaucyjny w imporcie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Zahamowanie niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy.

- Uproszczenie systemu aplikowania o dotacje dla gospodarstw.

- Podniesienie kwoty wsparcia w ramach działań Wspólnej Polityki Rolnej, m.in. na modernizację gospodarstw minimalne wsparcie 600 tys. zł i premię dla młodych rolników – 300 tys. zł.

- Ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna poza obszar UE.

- Pozwolenie na kupno prądu z paneli bezpośrednio od prywatnych właścicieli farm.

- Przeznaczenie środków unijnych na rozwój energetyki odnawialnej.

- Rozbicie państwowego monopolu na sieci energetyczne.

- Uwolnienie obrotu ziemią w granicach miast. Odblokowanie planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

- Program "Akademik za złotówkę".

Obietnice wyborcze Nowej Lewicy

W programie wyborczym Lewicy znalazły się propozycje dotyczące praw pracowniczych oraz mieszkalnictwa.

Obietnice wyborcze Lewicy:

- Likwidacja umów śmieciowych i wymuszonego samozatrudnienia.

- Pełnia praw pracowniczych dla osób pracujących na rzecz platform cyfrowych.

- Zakaz darmowych staży i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla stażystów.

- Objęcie przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę umów o pomocy przy zbiorach.

- Równe płace za tę samą pracę bez względu na płeć.

- Pracownicy zyskają prawo do informacji o luce płacowej w ich zakładzie pracy.

- Skrócenie czasu pracy z 40 do 35 godzin tygodniowo.

- Wprowadzenie 35-dniowego urlopu.

- Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy ze względu na zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy ma wynosić 100 proc. płacy.

- Zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy. Uprawnienie do ustalania stosunku pracy w przypadku wykrycia niezgodnych z prawem umów śmieciowych.

- Najniższe wynagrodzenie w sferze budżetowej ma wynosić nie mniej niż 130 proc. wynagrodzenia minimalnego w gospodarce, płace w budżetówce automatycznie waloryzowane dwa razy do roku o inflację, tabele płac regularnie poddawane negocjacjom ze związkami zawodowymi.

- Wymóg co najmniej 20 proc. reprezentacji pracowniczej w radach nadzorczych.

- Podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do wysokości połowy ostatniej pensji.

- 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

- System ubezpieczeń dla osób zajmujących się działalnością artystyczną.

- Podwyżki dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, w tym o co najmniej 20 proc. w pierwszym roku od początku nowej kadencji parlamentu.

- W latach 2025-2029 zbudowanie w ramach Krajowego Programu Mieszkaniowego 300 000 nowoczesnych mieszkań na tani wynajem.

- Zwiększenie udziału kredytów hipotecznych ze stałą stopą oprocentowania.

- Bon kulturowy w wysokości 50 złotych miesięcznie dla osób po 65 roku życia.

- Senioralny bon turystyczny w wysokości 500 zł na organizację wypoczynku, krajowe wyjazdy turystyczne i rekreacyjne.

- Przywrócenie praw nabytych emerytowanych mundurowych.

- Renta wdowia - wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 proc. renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 proc. swojej emerytury.

- Umowy cywilnoprawne wliczane do stażu emerytury. - Publiczny program in vitro.

- Program efektywnego ściągania alimentów przez urzędy skarbowe. Mechanizm alimentów natychmiastowych – sądy wydawałyby decyzje o zabezpieczeniu obowiązku alimentacyjnego na początku postępowań.

