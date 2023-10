Kaczyński: jest zamysł repolonizacji polskich mediów

Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w Ostrowcu Świętokrzyskim nawiązał do tematu prywatyzacji. - To jest jedna ze stawek tych wyborów. My bardzo wyraźnie mówimy: nie prywatyzacja, tylko repolonizacja - stwierdził prezes PiS.

Jarosław Kaczyński o repolonizacji mediów

Wicepremier mówił też o repolonizacji polskich mediów. - Jeśli chodzi o tę naszą repolonizację, to także jest zamysł repolonizacji polskich mediów. Polskich albo polskojęzycznych. One oczywiście w jakiejś mierze mogą należeć do zewnętrznych właścicieli. Nie stawiamy tu jakiejś granicy nie do przekroczenia, ale to nie może być tak, jak w tej chwili, że ogromna część mediów w Polsce należy do jednego, sąsiedniego kraju, czyli do Niemiec - mówił Kaczyński.