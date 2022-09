Każdy smartfon z rządowymi aplikacjami. Jest projekt

Aplikacje rządowe na smartfonach

Aplikacja RSO to usługa, w której są umieszczane ostrzeżenia meteorologiczne, drogowe czy dotyczące stanu wód. W aplikacji można też znaleźć poradniki dotyczące np. pierwszej pomocy . Alarm112 to z kolei narzędzie, które ma ułatwiać powiadamianie służb o zagrożeniach.

"Budzi jednak duże wątpliwości"

- Rząd chce być obecny w naszych smartfonach. Sposób, w jaki zamierza to zrobić, budzi jednak duże wątpliwości - powiedział dla "DGP" Marcin Maj z zajmującej się m.in. bezpieczeństwem w IT firmy Niebezpiecznik.

"Nawet gdyby udało się coś takiego wdrożyć, to i tak pewnie pierwszą rzeczą po wyjęciu telefonu z pudełka byłoby skasowanie rządowych dodatków. Tym bardziej, że Alarm112 to aplikacja przydatna bardzo określonej grupie użytkowników, a nie wszystkim. Z kolei RSO można podciągnąć - przy jego braku dokładności - pod najzwyklejszy w świecie spam" - napisał z kolei Piotr Barycki z portalu spidersweb.pl.

Co jest jeszcze w projekcie ustawy MSWiA?

Stany podniesionej gotowości

Powstanie Służba Dyżurna Państwa

Minister SWiA przejmie ponadto nadzór nad Krajowym Systemem Ostrzegania i Alarmowania. Oprócz narzędzia, jakim jest Regionalny System Ostrzegania (RSO), otrzyma także uprawnienie do informowania społeczeństwa o zagrożeniach poprzez alert SMS. Dziś robi to dyrektor RCB w ramach alertu RCB.

Państwowy Fundusz Celowy Ochrony Ludności

Projektowana ustawa utworzy również Państwowy Fundusz Celowy Ochrony Ludności. Składać się on będzie z funduszu centralnego, którym będzie dysponował szef MSWiA, oraz funduszy wojewódzkich w dyspozycji wojewodów. Od 2024 roku na Fundusz przeznaczana będzie kwota w wysokości co najmniej 0,1 proc. PKB rocznie, a w 2023 roku - 1 mld zł. Na poziomie samorządów wydatki na ochronę ludności będą planowane w ramach budżetów.

Zgodnie z zapowiedziami podniesione zostaną zapomogi wypłacane poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych z 6 tysięcy złotych do 10 tysięcy złotych, a także wsparcie na odbudowę domów z 200 tysięcy złotych do 300 tysięcy złotych. O zasiłek celowy wnioskować się będzie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a o zasiłek na remont do wojewody.