Wszystkich Świętych 2026. Czy 1 listopada jest dniem wolnym od pracy?
Czy przysługuje dodatkowy dzień wolny za 1 listopada w niedzielę? W 2026 roku tak się złożyło, że Wszystkich Świętych jest właśnie w niedzielę.
Dzień wolny za 1 listopada w niedzielę?
W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania pracownikom dodatkowego dnia wolnego.
Zgodnie przepisami każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin - co wynika z art. 130 Kodeksu pracy.
Gdy święto wypada w niedzielę - nie powoduje dodatkowego obniżenia wymiaru czasu pracy.
Dodatkowe wolne za święto w sobotę
W przypadku święta przypadającego w sobotę jest inaczej - nawet dla pracownika mającego wolne w związku pięciodniowym tygodniem pracy. Takie święto obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin, dlatego pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny.
Dzień odebrania wolnego ustala pracodawca - powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Nie musi być wyznaczony bezpośrednio przed świętem ani tuż po nim.
Święta w kalendarzu
W 2026 roku pracownicy mają 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Wśród nich są zarówno święta przypadające w dni robocze, jak i te wypadające w weekendy. Dwa z nich - 15 sierpnia i 26 grudnia - to soboty, co oznacza konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.
Kalendarz świąt:
- 6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli,
- 5 kwietnia - niedziela - Wielkanoc (I dzień),
- 6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny,
- 1 maja - piątek - Święto Pracy,
- 3 maja - niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja,
- 24 maja - niedziela - Zielone Świątki,
- 4 czerwca - czwartek - Boże Ciało,
- 15 sierpnia - sobota - Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego,
- 1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych,
- 11 listopada - środa - Święto Niepodległości,
- 24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia,
- 25 grudnia - piątek - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),
- 26 grudnia - sobota - Boże Narodzenie (drugi dzień).