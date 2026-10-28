Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Wszystkich Świętych 2026. Czy 1 listopada jest dniem wolnym od pracy?

|
Jesień, pogoda na Wszystkich Świętych
Ceny paliw na Wszystkich Świętych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Czy za 1 listopada 2026 roku - gdy przypada Wszystkich Świętych - pracownicy odbiorą dodatkowy dzień wolny? Kluczowy w tym przypadku jest dzień tygodnia, w który wypada święto. Wyjaśniamy, jak jest w tym roku.

Czy przysługuje dodatkowy dzień wolny za 1 listopada w niedzielę? W 2026 roku tak się złożyło, że Wszystkich Świętych jest właśnie w niedzielę.

Dzień wolny za 1 listopada w niedzielę?

W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Zgodnie przepisami każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin - co wynika z art. 130 Kodeksu pracy.

Gdy święto wypada w niedzielę - nie powoduje dodatkowego obniżenia wymiaru czasu pracy.

Dodatkowe wolne za święto w sobotę

W przypadku święta przypadającego w sobotę jest inaczej - nawet dla pracownika mającego wolne w związku pięciodniowym tygodniem pracy. Takie święto obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin, dlatego pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny.

Dzień odebrania wolnego ustala pracodawca - powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Nie musi być wyznaczony bezpośrednio przed świętem ani tuż po nim.

Święta w kalendarzu

W 2026 roku pracownicy mają 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Wśród nich są zarówno święta przypadające w dni robocze, jak i te wypadające w weekendy. Dwa z nich - 15 sierpnia i 26 grudnia - to soboty, co oznacza konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.

Kalendarz świąt:

  • 6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli,
  • 5 kwietnia - niedziela - Wielkanoc (I dzień),
  • 6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny,
  • 1 maja - piątek - Święto Pracy,
  • 3 maja - niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja,
  • 24 maja - niedziela - Zielone Świątki,
  • 4 czerwca - czwartek - Boże Ciało,
  • 15 sierpnia - sobota - Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego,
  • 1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada - środa - Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia - piątek - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),
  • 26 grudnia - sobota - Boże Narodzenie (drugi dzień).
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wszystkich Świętych1 listopadaWolne od pracy
Zobacz także:
shutterstock_2736292671
Duża zmiana dla dzieci w internecie. Rząd szykuje nowe zasady
Tech
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Nowe stawki cen paliw
Pieniądze
zakupy market shutterstock_1649986708
Zakupy we Wszystkich Świętych. W tych miejscach będzie można je zrobić
Z kraju
shutterstock_1069167680
"Ludzie nie uciekają już tak masowo". Upadłe miasto powstaje
Ze świata
Donald Trump
Kiedy koniec wojny z Iranem? Trump odpowiada
Ze świata
makler inwestor gielda shutterstock_70432912
Rzadkie zjawisko na giełdzie. Wall Street wysyła ważny sygnał
Tech
Komputer (zdj. ilustracyjne)
CERT Polska alarmuje. Oszuści podszywają się pod PKO BP
Tech
Jak co roku w pobliżu poznańskich cmentarzy zmieni się organizacja ruchu
Tegoroczne Zaduszki wypadają w poniedziałek. Co z pracą i szkołą 2 listopada
Dla pracownika
Ras Tanura Arabia Saudyjska rafineria shutterstock_2845935725
Atak na największą saudyjską rafinerię. Ceny szybują
Pieniądze
Biały Dom
"Rosji nie idzie dobrze. Dla Ukrainy jest to katastrofa"
Pieniądze
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Osiem milionów do wygrania
Pieniądze
Prezydent USA Donald Trump przed Białym Domem
Ukłon w stronę Kremla. "Symboliczny" fundusz
Ze świata
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Nowe ceny paliw
Pieniądze
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Upadła giełda, tysiące poszkodowanych. W ostatniej chwili "zgłoszenia przyspieszyły"
Łukasz Figielski
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Pula w Eurojackpot przekroczyła kolejną granicę
Pieniądze
09.10.2026 Warszawa BlastCast! Podcast Festival , Angelika Trochonowicz Andziaks
Minister finansów o Andziaks: to egoistyczna wypowiedź
kropka nad i
Donald Trump
Trump o sztucznej inteligencji: wkrótce oficjalnie zakażemy
Tech
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Wielomilionowa kara dla biura podróży utrzymana
Z kraju
shutterstock_2620025375
Śledzenie przez reklamy. Użytkownicy Starlinka na celowniku
Tech
GettyImages-153141035
Polska czeka na decyzję Saudów w sprawie przyszłości biznesu nad Wisłą
Z kraju
shutterstock_2555496213
Znana marka zmieniła strategię. Zaskakujący efekt
Moto
Pekin, Chiny
Miał walczyć z korupcją, a brał łapówki. Sąd zdecydował o karze śmierci
Ze świata
Adam Glapiński
Co dalej z zarządem NBP? Tusk ma zdecydować o losie prezydenckich nominatów
Z kraju
Apple
Nowy model z problemami. Akcja serwisowa giganta
Tech
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Niedziele handlowe. Polacy chcą zmiany przepisów
Pieniądze
wyklad konferecja sala shutterstock_2698620073
Wykładowca na zleceniu czy etacie? "Uczelnia nie miała jak wygrać"
Dla pracownika
broker, giełda, wall street, stock exchange
Szykują się na historyczny debiut. Opis zagrożeń zajmuje 93 strony
Tech
wroclaw autostrada a4 - Miroslaw Durma shutterstock_2677579245
Tankowanie na Wszystkich Świętych. "Wyjazdy będą dużo droższe"
Pieniądze
Komornik przywłaszczył duże pieniądze
Co ze zmianami progów podatkowych? PiS zgłasza poprawki
Pieniądze
Paliwo, gaz, cysterna
Szykuje się trudna zima. Tak źle nie było od kilkunastu lat
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica