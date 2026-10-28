Z kraju Wszystkich Świętych 2026. Czy 1 listopada jest dniem wolnym od pracy? Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Ceny paliw na Wszystkich Świętych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Czy przysługuje dodatkowy dzień wolny za 1 listopada w niedzielę? W 2026 roku tak się złożyło, że Wszystkich Świętych jest właśnie w niedzielę.

Dzień wolny za 1 listopada w niedzielę?

W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania pracownikom dodatkowego dnia wolnego.

Zgodnie przepisami każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin - co wynika z art. 130 Kodeksu pracy.

Gdy święto wypada w niedzielę - nie powoduje dodatkowego obniżenia wymiaru czasu pracy.

Dodatkowe wolne za święto w sobotę

W przypadku święta przypadającego w sobotę jest inaczej - nawet dla pracownika mającego wolne w związku pięciodniowym tygodniem pracy. Takie święto obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin, dlatego pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny.

Dzień odebrania wolnego ustala pracodawca - powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto. Nie musi być wyznaczony bezpośrednio przed świętem ani tuż po nim.

Święta w kalendarzu

W 2026 roku pracownicy mają 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Wśród nich są zarówno święta przypadające w dni robocze, jak i te wypadające w weekendy. Dwa z nich - 15 sierpnia i 26 grudnia - to soboty, co oznacza konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.

Kalendarz świąt:

6 stycznia - wtorek - Święto Trzech Króli,

5 kwietnia - niedziela - Wielkanoc (I dzień),

6 kwietnia - poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja - piątek - Święto Pracy,

3 maja - niedziela - Święto Konstytucji 3 Maja,

24 maja - niedziela - Zielone Świątki,

4 czerwca - czwartek - Boże Ciało,

15 sierpnia - sobota - Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego,

1 listopada - niedziela - Wszystkich Świętych,

11 listopada - środa - Święto Niepodległości,

24 grudnia - czwartek - Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia - piątek - Boże Narodzenie (pierwszy dzień),

26 grudnia - sobota - Boże Narodzenie (drugi dzień).