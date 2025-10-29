Tyle kosztuje porządkowanie grobu

Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Prognozowana temperatura Źródło: Ventusky.com

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że podstawowe sprzątanie, obejmujące uprzątnięcie liści, wymianę zniczy i uporządkowanie kwiatów, kosztuje zazwyczaj 90-100 zł, a w przypadku nagrobka podwójnego - ok. 110 zł.

Za gruntowne czyszczenie, mycie i impregnację kamienia trzeba zapłacić więcej (190-250 zł), a przy grobowcach rodzinnych 300-400 zł.

Sprzątanie grobów na Wszystkich Świętych

"Na ostateczną cenę wpływa nie tylko wielkość i stan nagrobka, ale też rodzaj materiału (granitu, lastryka czy marmuru) oraz dodatkowe usługi. Wśród nich znajdują się m.in. mycie i polerowanie płyt, czyszczenie napisów, malowanie ławek, uzupełnianie kamyków, odnawianie krzyży, a także zapalenie zniczy czy złożenie kwiatów" - zaznaczono w informacji.

Z analizy wynika ponadto, że najtańsze doniczkowe chryzantemy kosztują od kilkunastu złotych, ale ceny najdroższych sięgają 70 zł. Podobnie wygląda sytuacja ze zniczami - w hurtowniach można je kupić za kilkanaście złotych, ale przy cmentarzu ceny mogą być nawet trzykrotnie wyższe.

Dodatkowy zarobek kierowców

Zdaniem Personnel Service na dodatkowy zarobek mogą liczyć także kierowcy taksówek oraz przewozów osób, ponieważ w dużych miastach, gdzie wjazd w okolice cmentarzy jest często ograniczony dla ruchu prywatnych aut, to właśnie taksówki i komunikacja miejska stają się głównym środkiem transportu.

"W tym okresie liczba kursów wzrasta nawet o kilkadziesiąt procent, a obowiązujące w dniach świątecznych taryfy sprawiają, że przejazdy są bardziej dochodowe niż w zwykły weekend" - podano.

Personnel Service zajmuje się rozwiązaniami HR, a jej główne obszary działania to rekrutacje pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce, outsourcing, praca tymczasowa, a także rekrutacje stałe i specjalistyczne dla branż IT i medycyny.

