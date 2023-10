Zakupy przed 1 listopada. Duża sieć wprowadza zmiany

Wszystkich Świętych coraz bliżej. To dzień ustawowo wolny od pracy. W związku z tym w środę, 1 listopada, nie zrobimy zakupów w większych sklepach. Jednocześnie niektóre sklepy będą otwarte dłużej niż zwykle we wtorek, 31 października.

31 października

We wtorek, 31 października, co do zasady, sklepy będą otwarte w standardowych godzinach. Biedronka poinformowała jednak, że wydłuża godziny pracy sklepów przed dniem Wszystkich Świętych. Jak czytamy w komunikacie, 31 października w 2649 placówkach godziny otwarcia ulegają zmianie. "Zakupy będzie można zrobić aż do godziny 23:00 lub dłużej" - czytamy.