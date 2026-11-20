Z kraju Wstrzymano ruch kolejowy. Dyżurny usłyszał huk wybuchu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Dariusz Klimczak: dyżurny ruchu usłyszał huk wybuchu w pobliżu terenu kolejowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6.48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej" - przekazał na swoim koncie na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6:48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej. W związku z tym @PKP_PLK_SA podjęły decyzję aby natychmiast z Leżajska w kierunku… — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) November 20, 2026 Rozwiń

Jak dodał, PKP PLK zdecydowały, aby natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika wyjechała drezyna PLK w celu sprawdzenia całego odcinka.

"Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7.33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Obecnie w tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii" - podał we wpisie

Na antenie TVN24 minister dodał, że ruch przywrócono po godzinie 7.33, czyli po tym jak odwołany został alert dla województwa lubelskiego i podkarpackiego.

- Linia numer 68 na odcinku od Niska przez Rudnik do Łętowni nadal jest zamknięta i będzie zamknięta póki PKP PLK nie stwierdzą, że można tam bezpiecznie wprowadzić ruch kolejowy - stwierdził Klimczak.

Dariusz Klimczak: dyżurny ruchu usłyszał huk wybuchu w pobliżu terenu kolejowego Źródło: TVN24

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Trwają poszukiwania obiektu

Zastępca burmistrza gminy i miasta Rudnik nad Sanem (Podkarpackie) poinformował na antenie TVN24, że w kompleksie leśnym między Kopkami a Rudnikiem trwa akcja poszukiwawcza. Prawdopodobnie spadł tam obiekt latający. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to drugi obiekt, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Pierwszy spadł na pole w Lipowcu w powiecie biłgorajskim (Lubelskie).

- W kompleksie leśnym między Kopkami a Rudnikiem trwa akcja poszukiwawcza nadzorowana przez Państwową Straż Pożarną w Nisku - powiedział na naszej antenie Dariusz Świta, zastępca burmistrza gminy i miasta Rudnik nad Sanem.

Dodał, że to ponad 30 kilometrów od Lipowca w powiecie biłgorajskim w sąsiednim województwie lubelskim, gdzie spadł obiekt latający. - Nie wiemy czy informacja się potwierdzi. Trwa akcja poszukiwawcza – podkreślił wiceburmistrz.

Dariusz Świta, zastępca burmistrza gminy i miasta Rudnik nad Sanem: trwają poszukiwania obiektu latającego Źródło: TVN24

Alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w piątek rano wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.

Mieszkańcom polecono znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb. Według Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, koło miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim mogło dojść do upadku obiektu.

Około godz. 7.30 alert został odwołany.