Wstrzymano ruch kolejowy. Dyżurny usłyszał huk wybuchu
"Rudnik nad Sanem - dyżurny ruchu usłyszał o godz. 6.48 huk wybuchu obok terenu kolejowego. W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej" - przekazał na swoim koncie na platformie X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
Jak dodał, PKP PLK zdecydowały, aby natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika wyjechała drezyna PLK w celu sprawdzenia całego odcinka.
"Ruch kolejowy został wstrzymany na całym terenie województwa podkarpackiego do godz. 7.33. Obecnie wstrzymany został tylko ruch na linii 068 na odcinku Nisko - Rudnik nad Sanem - Łętownia. Obecnie w tym odcinku pracują 2 drezyny PLK w celu sprawdzenia przejezdności linii" - podał we wpisie
Na antenie TVN24 minister dodał, że ruch przywrócono po godzinie 7.33, czyli po tym jak odwołany został alert dla województwa lubelskiego i podkarpackiego.
- Linia numer 68 na odcinku od Niska przez Rudnik do Łętowni nadal jest zamknięta i będzie zamknięta póki PKP PLK nie stwierdzą, że można tam bezpiecznie wprowadzić ruch kolejowy - stwierdził Klimczak.
Trwają poszukiwania obiektu
Zastępca burmistrza gminy i miasta Rudnik nad Sanem (Podkarpackie) poinformował na antenie TVN24, że w kompleksie leśnym między Kopkami a Rudnikiem trwa akcja poszukiwawcza. Prawdopodobnie spadł tam obiekt latający. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to drugi obiekt, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Pierwszy spadł na pole w Lipowcu w powiecie biłgorajskim (Lubelskie).
- W kompleksie leśnym między Kopkami a Rudnikiem trwa akcja poszukiwawcza nadzorowana przez Państwową Straż Pożarną w Nisku - powiedział na naszej antenie Dariusz Świta, zastępca burmistrza gminy i miasta Rudnik nad Sanem.
Dodał, że to ponad 30 kilometrów od Lipowca w powiecie biłgorajskim w sąsiednim województwie lubelskim, gdzie spadł obiekt latający. - Nie wiemy czy informacja się potwierdzi. Trwa akcja poszukiwawcza – podkreślił wiceburmistrz.
Alert RCB
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w piątek rano wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.
Mieszkańcom polecono znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb. Według Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, koło miejscowości Chmielek w powiecie biłgorajskim mogło dojść do upadku obiektu.
Około godz. 7.30 alert został odwołany.