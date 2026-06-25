Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Współpraca lotnicza z Ukrainą. Klimczak: chcemy być kluczowym partnerem

|
Ukraine International
Donald Tusk na gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: SOleh Yatskiv/hutterstock
Polska zamierza stać się najważniejszym partnerem Ukrainy w sektorze lotniczym po zakończeniu wojny. Kluczową rolę mają odegrać Polskie Linie Lotnicze LOT - poinformował w czwartek minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak dodał, napięcia w relacjach między Kijowem a Warszawą nie mają wpływu na przebieg dwustronnych rozmów odbywających się w Gdańsku.

Minister Klimczak uczestniczył w czwartek w otwarciu "Platformy Infrastrukturalnej" na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC), gdzie odbywają się debaty dotyczące polskiej i ukraińskiej współpracy dotyczącej m.in. sektora transportu.

- Infrastruktura jest krwiobiegiem gospodarki (...), więc bardzo się cieszę, że mamy osobną platformę. Rozmawiamy tutaj zarówno o sprawach bieżących, jak i o perspektywie, co zrobimy w pierwszych dniach, kiedy zakończy się wreszcie wojna w Ukrainie - przekazał Klimczak.

Wśród spraw bieżących minister wymienił transport drogowy i kolejowy, usprawnienie działania przejść granicznych oraz przewóz towarów, którym zajmuje się m.in. PKP LHS.

LOT jako partner Ukrainy

- A sprawy perspektywiczne to na przykład funkcjonowanie naszego narodowego przewoźnika lotniczego - LOT-u (...). Chcemy tuż po wojnie być pierwszym, podstawowym partnerem sieciowym Ukrainy, pełnić ważną funkcję, zanim odbuduje się narodowy przewoźnik ukraiński. A wiemy, że to nie stanie się z dnia na dzień - zaznaczył minister.

- Mamy także świadomość, że oprócz dwóch, może trzech lotnisk w Ukrainie, reszta będzie potrzebowała więcej czasu na odbudowę. A zapotrzebowanie na transport lotniczy będzie ogromne, więc już dzisiaj rozmawiamy o kilku miastach i o tym, jak przygotować się do momentu startowego, żeby móc grać pierwsze skrzypce lotnicze w Ukrainie - powiedział Klimczak. Dodał, że przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie 6 proc. ruchu lotniczego PLL LOT stanowił rynek ukraiński.

Minister zaznaczył, że tematów dotyczących infrastruktury w kontekście odbudowy Ukrainy jest "bardzo dużo" oraz że "są one trudne i należy o nich myśleć z dużym wyprzedzeniem".

Czytaj też: Polskie firmy chcą odbudować energetykę Ukrainy

Polityczne napięcia i apel o deeskalację

- Bardzo się cieszę, że mimo dużego kryzysu związanego z nadaniem jednemu z oddziałów ukraińskich imienia "Bohaterów UPA" i odebraniu medalu (odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego - red.), dzisiaj w takich rozmowach praktycznych to nie ma zasadniczego wpływu - powiedział Klimczak, odnosząc się do spotkań podczas URC.

Szef resortu infrastruktury przypomniał, że polscy przedsiębiorcy działający w Ukrainie apelowali do polityków o deeskalację napięcia w relacjach polsko-ukraińskich.

- Ja mam nadzieję, że zarówno w obszarze historycznym, jak i obszarze merytorycznym, gospodarczym, nasze pokolenie rozwiąże najbardziej zasadnicze problemy, że nie będziemy tego zrzucać na nasze dzieci i wnuków - powiedział rozmówca.

Ostatnie napięcia w relacjach między Kijowem i Warszawą zapoczątkowała decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego.

Udział polskich firm w odbudowie Ukrainy

Klimczak pytany o projekty dotyczące odbudowy Ukrainy, w które angażuje się Ministerstwo Infrastruktury, wskazał na budownictwo.

- Wiele obszarów dotyczy suwerennych indywidualnych decyzji firm budowlanych, które funkcjonują w Polsce. One są oczywiście zainteresowane wielkimi, ważnymi kontraktami, ale przede wszystkim chcą mieć gwarancję zarówno strony ukraińskiej, jak i środowiska międzynarodowego, że ich angażowanie inwestycyjne jest bezpieczne, trwałe i stabilne. No i na tym się skupiam - skwitował.

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy) - dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Konferencja odbywa się 25 i 26 czerwca w Gdańsku. Jej celem jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Źródło: PAP
Tagi:
Dariusz KlimczakUkrainaLOT
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Tyle Polacy zamierzają wydać na wakacje
Turystyka
26319156
Polskie myśliwce za ukraińskie drony. Wiceminister obrony o kulisach rozmów
Ze świata
Zakupy
Zakupy w pierwszy weekend wakacji dłuższe o jeden dzień
Handel
Ajay Banga
Ile pieniędzy potrzeba na odbudowę Ukrainy? Prezes Banku Światowego odpowiada
Ze świata
pln pieniadze shutterstock_2612869397
Nadchodzą limity płatności gotówką. Ekspert: możliwy opór społeczny
Pieniądze
Za czereśnie w tym roku przyjdzie słono płacić
Rynek zalewają importowane czereśnie. Jest interwencja rządu
Z kraju
Przerwy w dostawach prądu w Kijowie
Największe spółki Skarbu Państwa łączą siły. Pomogą w odbudowaniu Ukrainy
Ze świata
nowy jork
Nowe dane ujawniają stan amerykańskiej gospodarki
Ze świata
Senat
Zmiany w podatku paliwowym. Senat chce wprowadzić limit
Z kraju
Orlen
Gazowy pakt z Ukrainą. Orlen i Naftohaz podpisały dwa dokumenty
Ze świata
Państwowa Inspekcja Pracy
Zmiany na szczycie Państwowej Inspekcji Pracy na chwilę przed kluczową reformą
Z kraju
System kaucyjny, kaucja, zwrot butelek
System kaucyjny zostanie rozszerzony? "Podjęliśmy tę decyzję"
Z kraju
pekin
"Chińczycy kontrolują nawet 90 procent rynku". Alarm w europejskich stolicach
Maja Piotrowska
Donald Trump
Dlaczego paliwo nie tanieje? Trump wskazuje winnych
Rynki
Elon Musk
Musk już nie jest bilionerem. Oto co się stało
Paulina Borowska
temat paliwa
Maksymalne ceny paliw na piątek. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
Sam Altman
OpenAI rzuca wyzwanie branży i wchodzi na nowy rynek
Tech
Ursula von der Leyen
Miliardy euro trafią dziś do Kijowa. Von der Leyen: wsparcie Europy dla Ukrainy jest trwałe
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż
Z kraju
Statki w cieśninie Ormuz
Żegluga przez Ormuz powróciła do normalnego poziomu. Statki płyną pod eskortą
Ze świata
Łukasz Kijek opowiadał o tym, jak wydobywana jest ropa naftowa
Największe upusty na ropę od ponad dekady
Rynki
TANKOWANIE paliwo stacja
Tyle zapłacimy za paliwo w czwartek
Moto
zloto shutterstock_1689534922_1
Ostry zjazd cen złota. "Korekta oczekiwań"
Rynki
Hiszpania, Marbella, jachty, port, marina, nieruchomości
Kupują tam domy jako "plan awaryjny". Gwałtowny wzrost cen w kraju
Ze świata
Kim Dzon Un z żoną Ri Sol-ju (pierwsza z lewej) i córką Kim Ju Ae
"Zwykli ludzie nie mogą nawet marzyć". Nowy trend w Korei Północnej
Ze świata
Binance
Binance rozesłał maile do polskich klientów. "Usługi zostaną ograniczone"
Ze świata
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z prędkością 250 km/h. Od przyszłego roku nowe trasy
Z kraju
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Wzmożone kontrole w czasie upałów. Ministra apeluje
Dla pracownika
Donald Tusk
Nowy odcinek drogi przed wakacjami. "Wyższy standard niż w zachodniej Europie"
Z kraju
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Spada poparcie dla euro w Polsce. Wyprzedzili nas Szwedzi
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica