Z kraju Współpraca lotnicza z Ukrainą. Klimczak: chcemy być kluczowym partnerem Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Tusk na gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SOleh Yatskiv/hutterstock

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Minister Klimczak uczestniczył w czwartek w otwarciu "Platformy Infrastrukturalnej" na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC), gdzie odbywają się debaty dotyczące polskiej i ukraińskiej współpracy dotyczącej m.in. sektora transportu.

- Infrastruktura jest krwiobiegiem gospodarki (...), więc bardzo się cieszę, że mamy osobną platformę. Rozmawiamy tutaj zarówno o sprawach bieżących, jak i o perspektywie, co zrobimy w pierwszych dniach, kiedy zakończy się wreszcie wojna w Ukrainie - przekazał Klimczak.

Wśród spraw bieżących minister wymienił transport drogowy i kolejowy, usprawnienie działania przejść granicznych oraz przewóz towarów, którym zajmuje się m.in. PKP LHS.

LOT jako partner Ukrainy

- A sprawy perspektywiczne to na przykład funkcjonowanie naszego narodowego przewoźnika lotniczego - LOT-u (...). Chcemy tuż po wojnie być pierwszym, podstawowym partnerem sieciowym Ukrainy, pełnić ważną funkcję, zanim odbuduje się narodowy przewoźnik ukraiński. A wiemy, że to nie stanie się z dnia na dzień - zaznaczył minister.

- Mamy także świadomość, że oprócz dwóch, może trzech lotnisk w Ukrainie, reszta będzie potrzebowała więcej czasu na odbudowę. A zapotrzebowanie na transport lotniczy będzie ogromne, więc już dzisiaj rozmawiamy o kilku miastach i o tym, jak przygotować się do momentu startowego, żeby móc grać pierwsze skrzypce lotnicze w Ukrainie - powiedział Klimczak. Dodał, że przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie 6 proc. ruchu lotniczego PLL LOT stanowił rynek ukraiński.

Minister zaznaczył, że tematów dotyczących infrastruktury w kontekście odbudowy Ukrainy jest "bardzo dużo" oraz że "są one trudne i należy o nich myśleć z dużym wyprzedzeniem".

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Polityczne napięcia i apel o deeskalację

- Bardzo się cieszę, że mimo dużego kryzysu związanego z nadaniem jednemu z oddziałów ukraińskich imienia "Bohaterów UPA" i odebraniu medalu (odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego - red.), dzisiaj w takich rozmowach praktycznych to nie ma zasadniczego wpływu - powiedział Klimczak, odnosząc się do spotkań podczas URC.

Szef resortu infrastruktury przypomniał, że polscy przedsiębiorcy działający w Ukrainie apelowali do polityków o deeskalację napięcia w relacjach polsko-ukraińskich.

- Ja mam nadzieję, że zarówno w obszarze historycznym, jak i obszarze merytorycznym, gospodarczym, nasze pokolenie rozwiąże najbardziej zasadnicze problemy, że nie będziemy tego zrzucać na nasze dzieci i wnuków - powiedział rozmówca.

Ostatnie napięcia w relacjach między Kijowem i Warszawą zapoczątkowała decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego.

Udział polskich firm w odbudowie Ukrainy

Klimczak pytany o projekty dotyczące odbudowy Ukrainy, w które angażuje się Ministerstwo Infrastruktury, wskazał na budownictwo.

- Wiele obszarów dotyczy suwerennych indywidualnych decyzji firm budowlanych, które funkcjonują w Polsce. One są oczywiście zainteresowane wielkimi, ważnymi kontraktami, ale przede wszystkim chcą mieć gwarancję zarówno strony ukraińskiej, jak i środowiska międzynarodowego, że ich angażowanie inwestycyjne jest bezpieczne, trwałe i stabilne. No i na tym się skupiam - skwitował.

Polska jest tegorocznym gospodarzem Ukraine Recovery Conference (Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy) - dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, a także ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Konferencja odbywa się 25 i 26 czerwca w Gdańsku. Jej celem jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję.

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