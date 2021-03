"Premier dzisiaj bał się spotkać z rolnikami". Interweniowała policja

W piątek doszło do uroczystego otwarcia wschodniej obwodnicy Wrześni w Wielkopolsce. W wydarzeniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki. - Września ma być centrum przyciągającym nowe inwestycje; żeby tak się stało, musi być dobra infrastruktura. Cieszę się, że we Wrześni możemy (...) o taką infrastrukturę zadbać - mówił szef rządu.

Obwodnica ma pięć kilometrów długości i ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w mieście. Docelowo stanie się fragmentem drogi krajowej nr 15. Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł ponad 79,6 mln zł, przeszło 34,1 mln zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rolnicy na otwarciu obwodnicy

Niektórym rolnikom udało się jednak przebiec przez rów i dobiec do premiera Morawieckiego. Ostatecznie nie doszło jednak do rozmowy szefa rządu z rolnikami.

- Chcieliśmy zapytać, panie premierze, co z rolnictwem, co z tarczą dla rolnictwa, panie premierze, co z planem odbudowy dla rolnictwa, dla drobnego handlu? Nie ma. Premier dzisiaj bał się spotkać z rolnikami, wypuścili policję na rolników, którzy przyjechali na spotkanie tutaj na drodze, premier nie chce rolników na salonach, nie chce w urzędach, nie chce w ministerstwie, nie chce w KPRM-ie, to będzie miał na drodze. My, panie Morawiecki pana znajdziemy - podkreślił.