Efekt tarczy we wpływach do budżetu. Najnowsze dane

W marcu 2022 roku dochody budżetu państwa wyniosły 28,5 miliarda złotych i były niższe o około 1,5 miliarda złotych w porównaniu do marca 2021 roku - poinformował resort finansów w komunikacie. MF dodało, że spadek wyniósł 5 procent rok do roku.

"W okresie styczeń-marzec 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 120,1 mld zł i było wyższe o ok. 19 mld zł (tj. 18,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2021 r." - podało Ministerstwo Finansów.

Wpływy do budżetu w 2022 roku

Z danych zaprezentowany przez MF wynika, że dochody z VAT w marcu br. były niższe o ok. 2,1 mld zł, tj. 15,7 proc. rdr i wyniosły ok. 11,1 mld zł. W całym okresie styczeń-marzec 2022 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 58,7 mld zł i było wyższe o ok. 9,9 mld zł (tj. 20,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2021 r.

"Należy zauważyć, że marzec jest pierwszym miesiącem, w którym jest widoczny efekt obowiązującej od 1 lutego 2022 r. na okres sześciu miesięcy, tj. do końca lipca 2022 r., tarczy antyinflacyjnej 2.0., która ma złagodzić skutki inflacji i zakłada m.in. obniżkę VAT na żywność, nawozy i paliwa" - stwierdzono w komunikacie MF.

Resort podał także, że dochody z podatku akcyzowego w marcu br. były wyższe od dochodów w marcu poprzedniego roku o ok. 1,4 mld zł tj. o 22,8 proc. i wyniosły ok. 7,4 mld zł. W okresie styczeń-marzec 2022 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 18,2 mld zł i było wyższe o ok. 2,5 mld zł (tj. 15,6 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2021 r.

Dochody z PIT

Dochody budżetu państwa z PIT w marcu br. były niższe o ok. 1,9 mld zł, tj. o 70,6 proc. rdr, i wyniosły około 0,8 mld zł. Narastająco od początku roku, tj. za okres styczeń-marzec 2022 r., dochody budżetu państwa z PIT były wyższe o 1,7 mld zł, tj. o 11,8 proc. rdr i wyniosły niespełna 16,1 mld zł.

"Znacznie niższe wykonanie dochodów budżetu państwa w marcu br. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, pomimo wzrostu funduszu wynagrodzeń oraz emerytur i rent, nastąpiło przede wszystkim ze względu na obowiązujące od początku tego roku zmiany w ustawie o dochodach JST. Udział przekazany jednostkom samorządu terytorialnego w marcu br. był znacznie wyższy aniżeli przed rokiem i odpowiadał 1/12 wartości udziału JST prognozowanej w ustawie budżetowej na 2022 r. Marzec historycznie jest miesiącem, w którym wpływy z tytułu PIT osiągają najniższą wartość w ciągu całego roku. Dzieje się tak ze względu na dużą ilość dokonywanych w tym miesiącu zwrotów nadpłaconego w roku poprzedzającym podatku, który zostaje wyrównany w rozliczeniu rocznym" - stwierdzono w komunikacie.

Budżet państwa - CIT

Dochody budżetu państwa z CIT w marcu br. były wyższe o ok. 1 mld zł, tj. 29,4 proc. r/r, i wyniosły ok. 4,4 mld zł. W okresie styczeń-marzec 2022 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 14 mld zł i było wyższe o ok. 3,8 mld zł (tj. 37,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2021 r. Podobnie jak w roku poprzednim w tym roku termin rozliczenia rocznego został przesunięty na koniec czerwca.

Resort podał także, że po marcu w budżecie państwa zanotowano deficyt na poziomie 0,3 mld zł.

Autor:kris/dap

Źródło: PAP