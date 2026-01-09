Logo TVN24
Minister finansów wyliczył, ile kosztują prezydenckie weta

Karol Nawrocki
Szef kancelarii prezydenta o akcyzie na alkohol i podatku cukrowym
Źródło: TVN24
W piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oszacował, że prezydenckie weta Karola Nawrockiego kosztowały budżet państwa około 3 mld zł. Jednocześnie poinformował, że w tym roku drugi próg podatkowy nie zostanie podniesiony.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany w piątek w RMF24 o ustawę budżetową na 2026 r., do której w piątek Sejm ma rozpatrzyć poprawki Senatu oraz weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustaw, które miały przynieść budżetowi dodatkowe środki. Jak wskazał w odpowiedzi Domański, "pan prezydent, (...) wetuje potrzebne i ważne ustawy".

Karol Nawrocki
"Wódka ma być tania, żarcie niezdrowe, psy na łańcuchu, młodzież głupia". Burza po wecie
Prezydent RP Karol Nawrocki
Szereg decyzji Karola Nawrockiego. Co podpisał, co zawetował
TVN24
Andrzej Domański
Domański o wecie prezydenta: te środki miały trafić do NFZ

"Około 3 mld zł straty dla budżetu"

Minister oszacował, że zawetowana przez prezydenta ustawa dotycząca podniesienia opłaty cukrowej "to jest miliard złotych, który mógł trafić do NFZ". - Łącznie te weta prezydenta to około 3 mld zł straty dla budżetu. W skali budżetu to oczywiście są istotne środki, ale nie są to kwoty, które wywracają budżet - dodał.

- Pan prezydent (...) tymi wetami oczywiście osłabia finanse publiczne, osłabia finanse Narodowego Funduszu Zdrowia, tym niemniej całości konstrukcji budżetowej pan prezydent nie wywróci. (...) Mamy w budżecie zapas. Mamy limit deficytu i mogę w tej chwili powiedzieć, że swobodnie zmieściliśmy się w tym limicie - podkreślił.

Prezydenckie "nie" dla podwyżki opłaty cukrowej
Prezydenckie "nie" dla podwyżki opłaty cukrowej

TVN24

"Próg podatkowy nie zostanie podniesiony"

Domański był też pytany o ewentualne podniesienie drugiego progu podatkowego, w który w związku z inflacją zaczyna "wpadać" coraz więcej osób. - Próg podatkowy nie zostanie podniesiony na ten rok. W budżecie mamy zapisane dochody przy starych progach - podkreślił szef resortu finansów.

Dopytywany o wydatki socjalne zapewnił, że "to co dane, nie zostanie w żaden sposób odebrane". Przypomniał jednocześnie, że obecny rząd wprowadził m.in tzw. "babciowe" czy rentę wdowią.

Uchwalona w grudniu przez Sejm ustawa budżetowa na 2026 r. (w piątek Sejm zajmie się poprawkami Senatu do niej) zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa przewidziano w wysokości 647,2 mld zł. W budżecie zaplanowano rekordowe wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy ustalające nowe stawki podatku akcyzowego na alkohol. Nie zgodził się również na podniesienie opłaty związanej z zawartością cukru i substancji słodzących w napojach.

Obecna stawka podatku dochodowego wynosząca 12 proc. obowiązuje do wysokości podstawy opodatkowania wynoszącej 120 tys. zł rocznie. Po przekroczeniu tej kwoty, dochód w części ponad limit opodatkowany jest stawką 32 proc. 

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Karol NawrockiAndrzej DomańskiBudżet państwa
