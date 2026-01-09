Minister finansów wyliczył, ile kosztują prezydenckie weta

Szef kancelarii prezydenta o akcyzie na alkohol i podatku cukrowym Źródło: TVN24

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany w piątek w RMF24 o ustawę budżetową na 2026 r., do której w piątek Sejm ma rozpatrzyć poprawki Senatu oraz weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustaw, które miały przynieść budżetowi dodatkowe środki. Jak wskazał w odpowiedzi Domański, "pan prezydent, (...) wetuje potrzebne i ważne ustawy".

"Około 3 mld zł straty dla budżetu"

Minister oszacował, że zawetowana przez prezydenta ustawa dotycząca podniesienia opłaty cukrowej "to jest miliard złotych, który mógł trafić do NFZ". - Łącznie te weta prezydenta to około 3 mld zł straty dla budżetu. W skali budżetu to oczywiście są istotne środki, ale nie są to kwoty, które wywracają budżet - dodał.

- Pan prezydent (...) tymi wetami oczywiście osłabia finanse publiczne, osłabia finanse Narodowego Funduszu Zdrowia, tym niemniej całości konstrukcji budżetowej pan prezydent nie wywróci. (...) Mamy w budżecie zapas. Mamy limit deficytu i mogę w tej chwili powiedzieć, że swobodnie zmieściliśmy się w tym limicie - podkreślił.

"Próg podatkowy nie zostanie podniesiony"

Domański był też pytany o ewentualne podniesienie drugiego progu podatkowego, w który w związku z inflacją zaczyna "wpadać" coraz więcej osób. - Próg podatkowy nie zostanie podniesiony na ten rok. W budżecie mamy zapisane dochody przy starych progach - podkreślił szef resortu finansów.

Dopytywany o wydatki socjalne zapewnił, że "to co dane, nie zostanie w żaden sposób odebrane". Przypomniał jednocześnie, że obecny rząd wprowadził m.in tzw. "babciowe" czy rentę wdowią.

Uchwalona w grudniu przez Sejm ustawa budżetowa na 2026 r. (w piątek Sejm zajmie się poprawkami Senatu do niej) zakłada, że wydatki państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt ukształtuje się na poziomie nie wyższym niż 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa przewidziano w wysokości 647,2 mld zł. W budżecie zaplanowano rekordowe wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

W grudniu ub.r. prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy ustalające nowe stawki podatku akcyzowego na alkohol. Nie zgodził się również na podniesienie opłaty związanej z zawartością cukru i substancji słodzących w napojach.

Obecna stawka podatku dochodowego wynosząca 12 proc. obowiązuje do wysokości podstawy opodatkowania wynoszącej 120 tys. zł rocznie. Po przekroczeniu tej kwoty, dochód w części ponad limit opodatkowany jest stawką 32 proc.

