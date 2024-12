Wolne w Wigilię. Senat zgłosił poprawki

W grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele – zakłada jedna z poprawek wniesiona w czwartek przez Senat do nowelizacji ustawy w sprawie Wigilii wolnej od pracy. Regulacja wróci teraz do Sejmu.

Wcześniej Senat odrzucił poprawki PiS zakładające powrót do pierwotnych rozwiązań, by dwie niedziele w grudniu były pracujące, a nie trzy. Inna z poprawek przewidywała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku.

Wigilia dniem wolnym od pracy

Projekt złożyła w Sejmie Lewica, która chciała, by zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku. Na posiedzeniu sejmowej komisji gospodarki i rozwoju oraz polityki społecznej i rodziny do projektu wprowadzono poprawki Koalicji Obywatelskiej, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lutego 2025 r., a także, by trzy niedziele przed Wigilią były handlowe.