Wolna Wigilia już w tym roku? Minister się nie zgadza

Na pewno nie zgodzę się na wprowadzenie wolnej od pracy Wigilii w tym roku - zadeklarował w środę szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk (PSL). Wcześniej minister rolnictwa Czesław Siekierski (także PSL) powiedział, że widzi taką możliwość.

- Na pewno nie zgodzę się na to, aby ten przepis obowiązywał już od tego roku. Przedsiębiorcy działają z wyprzedzeniem, wielu zatowarowało już sklepy, swoje przedsiębiorstwa, uwzględniając to, że chociażby handel, czy działalność będzie odbywała się w najbliższą Wigilię. To jest zaledwie za półtora miesiąca - powiedział Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii w TVP Info.

Chodzi o projekt nowelizacji złożony w miniony piątek w Sejmie przez Lewicę, zakładający, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy.

"Dyskusja jest otwarta"

Paszyk wyjaśnił, że jeśli chodzi o kolejne lata, to przestrzeń na dyskusję jest otwarta. - Ja jestem ministrem polskich przedsiębiorców i na pewno bardzo mocno będę się wsłuchiwał w ich argumenty - zapowiedział minister zaznaczając, że dzisiaj w wielu wypadkach są oni bardzo sceptyczni.

Odniósł się także do propozycji, by zrezygnować z innego dnia wolnego w zamian za wolną Wigilię. - U mnie jest ochota do tego, żeby to na spokojnie, bez emocji, bez jakiegoś bicia piany politycznego, o tym porozmawiać. Do takiej rozmowy będę zachęcał wszystkie strony zainteresowane dobrym rozwiązaniem kwestii rozstrzygnięcia, czy Wigilia ma być dniem pracy, czy nie - powiedział.

Wcześniej, w środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski zadeklarował w RMF24, że jest za wolną Wigilią, ale wskazał problem dotyczący budżetu państwa, bowiem oznacza to dodatkowe obciążenie i mniejsze wpływy do budżetu. Myślę, że to by znacznie ułatwiło życie nam wszystkim, jeżeli chodzi o przygotowanie do tego ważnego święta - podkreślił.

Siekierski zapytany czy już tegoroczna Wigilia już będzie wolna odpowiedział, że wszystko jest możliwe, jeżeli będzie pełna determinacja. - Mam nadzieję, że to przeprowadzimy przez system ustawodawczy bardzo szybko. Ważne, że rozpoczęliśmy rozmowę na ten temat - zaznaczył.

Propozycja Wigilii ustawowo wolnej od pracy

W uzasadnieniu projektu złożonego przez Lewicę wskazano, że Wigilia to ważny dzień dla wszystkich pracowników i ich rodzin, którzy spędzają ten czas kultywując m.in. tradycje religijne.

"Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godziny 12.00 lub 13.00, w celu zapewnienia bezpiecznego powrotu pracowników do domu do swoich bliskich. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że dzień wolny będzie obowiązywał dla wszystkich pracowników, również pracowników placówek handlowych, którzy pracują tego dnia do godz. 14.00" - napisali autorzy projektu.

Póki co nie wiadomo, jak wolna Wigilia wpłynęłaby na ograniczenia w handlu. Zgodnie z obecnymi przepisami handel w Wigilię jest możliwy do godziny 14.00.

Lewica proponuje aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP