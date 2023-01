Oszuści podszywają się pod ministra i grożą grzywnami. Ostrzeżenie

Zespół CERT Polska opublikował ostrzeżenia we wtorek na swoich kontach w mediach społecznościowych. "Uwaga! Ostrzegamy przed kolejnym etapem kampanii dezinformacyjnej dotyczącej uchodźców z Ukrainy . Tym razem wiadomość mailowa ma pochodzić od ministra spraw wewnętrznych i administracji - Mariusza Kamińskiego " - czytamy we wpisie na Facebooku.

"Próba wyłudzenia danych osobowych"

Oszuści nie ograniczyli swoich działań wyłącznie do sieci. Plakaty w sprawie rzekomego zbioru informacji pojawiły się również na ulicach polskich miast.

Urząd do Spraw Cudzoziemców podkreślał, że "nie jest autorem ogłoszenia i nie zbiera wspomnianych na ulotce informacji". "Treść ulotki może sugerować, że jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Wiarygodne informacje udostępniane przez UdSC są dostępne na stronie: http://gov.pl/udsc" - dodali przedstawiciele urzędu we wpisie na Twitterze.