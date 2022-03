UOKiK: zachęcamy do niekupowania produktów z Rosji i Białorusi

czytaj dalej

Agencje Moody's i Fitch obniżyły rating Rosji odpowiednio z poziomu B3 do Baaa3 i z poziomu BBB do B. Decyzje uzasadniły sankcjami nałożonymi na Rosję. Wcześniej agencja S&P Global Ratings obniżyła rosyjski rating do poziomu śmieciowego.