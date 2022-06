"Mówimy o co najmniej dekadzie poważnych turbulencji gospodarczych"

Najpierw pandemia COVID-19, a teraz inwazja Rosji na Ukrainę sprawiły, że weszliśmy w trudny okres dla gospodarki. - Mówimy raczej o co najmniej dekadzie poważnych turbulencji gospodarczych - powiedział w poniedziałek Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Jego zdaniem, światowa gospodarka przejdzie od globalizacji do regionalizacji, a Polska i nasz region mają szansę umocnić swoją pozycję.

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys wskazał podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, że w ostatnim czasie w krótkim okresie skumulowało się wiele kryzysów: pandemia COVID-19 i głęboka recesja, następnie szybkie odbicie gospodarki i problemy po stronie podażowej, zerwanie łańcuchów dostaw. W jego ocenie to spowodowało inflację , na to nałożyła się wojna w Ukrainie , która wywołała bardzo gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych i żywności.

Jak podkreślił Borys, weszliśmy w trudny okres dla gospodarki i nie jest to zjawisko krótkoterminowe. - Mówimy raczej o co najmniej dekadzie poważnych turbulencji gospodarczych - stwierdził.

Zmiany w światowej gospodarce

- Jeżeli założymy, że obecne problemy gospodarcze wynikają w dużej mierze z szoku podażowego związanego z energetyką, niezależnością energetyczną, cenami i dostępnością surowców, zerwaniem łańcuchów dostaw i nałożymy na to sytuację geopolityczną związaną z agresywną polityką Rosji i zbliżającym się mocniejszym konfliktem między Stanami Zjednoczony a Chinami, oznacza to, że mówimy o tym, że dotychczasowy układ światowej gospodarki opartej na wolnym handlu i globalizacji dobiega końca - powiedział szef PFR. Jego zdaniem zbliżamy się do okresu regionalizacji, gdzie główne regiony to Europa, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone.