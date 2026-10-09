Wojciech Szymański nie żyje. Zmarł w wieku 68 lat Źródło zdj. gł.: Marek Wiśniewski/Puls Biznesu/Forum

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"Z głębokim żalem żegnamy Wojciecha Szymańskiego - byłego prezesa MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki, właściciela firmy Lukullus, sponsora i człowieka, który zapisał się w historii naszego Klubu" - napisał klub na portalu społecznościowym.

Szymański, Lukullus i sport

Szymański przez lata rozwijał rodzinną firmę mięsno-wędliniarską Lukullus, założoną przez ojca i obecną na rynku od 1994 r.

W 2004 r. Wojciech i Elżbieta Szymańscy z majątkiem wartym 55 mln zł zajęli 138. miejsce w rankingu najbogatszych Polaków "Wprost".

Szymański był także działaczem sportowym. Przez lata związany był z MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Początkowo jako sponsor, a od 1998 r. jako prezes. W 2004 roku wycofał się ze współpracy ze Świtem.

W kolejnych latach wspierał klub Widzew Łódź. Początkowo jako sponsor, a w czerwcu 2007, gdy powstał Klub Sportowy Widzew Łódź Spółka Akcyjna, został jednym z akcjonariuszy tej spółki. W tym samym roku odszedł z Widzewa.

Jak podał serwis WP Sportowe Fakty, jego nazwisko najpierw pojawiało się w w związku z tzw. aferą barażową w Nowym Dworze Mazowieckim w 2003 r., a także później w głośnych postępowaniach dotyczących nieprawidłowości w polskiej piłce. Przyznał się do przekupywania sędziów i w 2017 r. został skazany na cztery lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat oraz karę grzywny.