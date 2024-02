Były minister rolnictwa trafił do rady nadzorczej PZU

czytaj dalej

Komisja Europejska w opublikowanych w czwartek zimowych prognozach gospodarczych utrzymała prognozy wzrostu PKB dla Polski. W 2024 roku ma to być 2,7 procent, a w 2025 roku - 3,2 procent. Bruksela jednocześnie obniżyła swoje szacunki dla inflacji w Polsce na 2024 rok z 6,2 procent do 5,2 procent, ale podwyższyła na 2025 rok z 3,8 procent do 4,7 procent.