Z kraju Polska chce kary dla Meta. "Sami nie możemy tego zrobić" Alicja Skiba |

Gawkowski zapowiada "kolejną interwencję w Mecie" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Skorzewiak/Shutterstock

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"Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości miliarda złotych" - napisał w czwartek rano na platformie X Krzysztof Gawkowski.

Ekspert: Komisja ma wyłączne kompetencje

Prawnik Michał Konieczny wyjaśnił w rozmowie z tvn24.pl, że sprawa zasadności kary i jej wysokość nie będą rozstrzygane ze szczebla krajowego, ponieważ "DSA (akt o usługach cyfrowych - red.) przesądza, że to Komisja Europejska posiada wyłączne kompetencje do nadzoru i egzekwowania wobec tzw. VLOP (bardzo dużych platform internetowych, takich jak Facebook czy Instagram) obowiązków określonych w sekcji 5 rozdziału III DSA, w tym dotyczących identyfikacji i ograniczania ryzyk systemowych".

- Polska może zatem przekazywać Komisji informacje i inicjować działania w ramach przewidzianych w DSA mechanizmów współpracy, ale nie może samodzielnie nałożyć kary za naruszenie tych obowiązków - podkreślił.

Polska wnioskuje o ukaranie Meta Źródło zdjęcia: stock.adobe.com

Jak wskazał, sam wniosek ministra nie jest dla Komisji Europejskiej wiążący, "może jednak stanowić impuls do wszczęcia przez nią formalnego postępowania na podstawie art. 66 DSA, które może zakończyć się decyzją stwierdzającą nieprzestrzeganie rozporządzenia".

Według eksperta, publiczna interwencja rządu państwa członkowskiego, "poparta materiałem wskazującym na potencjalne naruszenia, zwiększa presję regulacyjną na platformę i już z tego względu może wpływać na jej praktyki".

Wśród katalogu środków jakimi KE dysponuje w tym zakresie, radca prawny wymienił m.in. "żądanie informacji i wyjaśnień, zastosowanie środków tymczasowych w pilnych przypadkach, a w razie stwierdzenia naruszenia nałożenie karę do 6 proc. całkowitego światowego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego".

Czy wnioskowana kara jest adekwatna?

Jak stwierdził Konieczny, wnioskowana kwota ok. 250 mln euro (ok. 1,1 mld zł) mieści się w granicach sankcji przewidzianych przez DSA.

- Przy skali działalności Mety może oznaczać to potencjalnie karę wielokrotnie wyższą niż postulowane 250 mln euro. Sama wysokość sankcji nie jest jednak przesądzona, ponieważ Komisja musi uwzględnić m.in. charakter, wagę, czas trwania i powtarzalność naruszenia oraz zasadę proporcjonalności. Dodatkowo, w celu wymuszenia wykonania określonych obowiązków lub decyzji, Komisja może stosować na podstawie art. 76 DSA okresowe kary pieniężne do proc. średniego dziennego światowego obrotu za każdy dzień zwłoki - wytłumaczył.

Na czym polega szkodliwość reklam?

W ocenie Koniecznego, szkodliwość reklam Meta dotyczy przede wszystkim tych, które wykorzystują bezprawnie wizerunki osób publicznych, instytucji lub marek w celu uwiarygodnienia oszustw, wyłudzenia pieniędzy lub danych.

- Jeżeli oszukańcze reklamy występują na dużą skalę, mogą stanowić ryzyko systemowe związane m.in. z rozpowszechnianiem nielegalnych treści, w tym treści naruszających przepisy służące ochronie konsumentów, które Meta powinna identyfikować, analizować i ograniczać za pomocą skutecznych środków - wyjaśnił.

Ekspert zwrócił uwagę, że technologicznie Meta "dysponuje narzędziami pozwalającymi reagować nie tylko na pojedynczą fałszywą reklamę, ale także identyfikować cały schemat oszustwa, zanim zdąży się on szeroko rozprzestrzenić".

- W tym celu może szerzej wykorzystywać narzędzia AI i machine learning do automatycznej analizy treści reklam, wykrywania deepfake’ów i bezprawnego użycia wizerunku, a także identyfikowania powiązań między kontami, domenami i kampaniami - zauważył.

Rzecznik Komisji Europejskiej komentuje

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier potwierdził w korespondencji mailowej z redakcją tvn24.pl, że instytucja otrzymała list od polskiego rządu.

"Deepfake’i, oszustwa finansowe i wprowadzające w błąd reklamy stanowią poważny problem, który w pełni obejmuje zakres ustawy DSA. Platformy internetowe muszą oceniać takie zagrożenia i ograniczać je" - zaznaczył. Jak dodał, "nielegalne reklamy muszą oczywiście zostać usunięte, gdy zostaną zgłoszone przez użytkowników". "Podjęliśmy już działania wobec kilku platform internetowych i prowadzimy obecnie dochodzenie w sprawie firmy Meta właśnie w tej kwestii" - zwrócił uwagę.

Przedstawiciel KE wskazał, że "jeśli chodzi o sposób, w jaki Meta radzi sobie z nielegalnymi treściami, doszliśmy do wstępnego wniosku, że obecne rozwiązania się nie sprawdzają".

"Teraz to Meta musi zaproponować rozwiązanie" - podkreślił. "Komisja będzie nadal w pełni egzekwować przepisy ustawy o usługach cyfrowych (DSA) i z zadowoleniem przyjmujemy wszelkie dowody dostarczane przez strony trzecie. (...) Wzywamy również polskie władze do pełnego wzmocnienia uprawnień krajowego koordynatora ds. usług cyfrowych. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia właściwej współpracy i egzekwowania przepisów ustawy o usługach cyfrowych" - poinformował.

Minister wzywa Komisję Europejską do postępowania

W swoim wpisie na platformie X minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że "bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana" oraz, że oczekuje, że Komisja Europejska "szybko przeprowadzi postępowanie i nałoży karę. Dowodów jest aż nadto".

Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania i dlatego zawnioskowałem o nałożenie na Metę kary w wysokości miliarda złotych.



Po analizie materiałów, w tym tych otrzymanych od Meta, a także kolejnych doniesień medialnych o braku kontroli nad… pic.twitter.com/1zSZg8MGf4 — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) August 27, 2026 Rozwiń

Krzysztof Gawkowski zwrócił się wcześniej do koncernu Meta o wyjaśnienia w sprawie przestrzegania unijnych przepisów DSA i eliminowania oszukańczych reklam, pojawiających się na Facebooku i Instagramie. W odpowiedzi firma zapewniała go, że traktuje problem takich reklam jako priorytet oraz zaproponowała spotkanie w celu omówienia działań firmy oraz określenia obszarów dalszej współpracy.

Gawkowski ocenił jednak, że odpowiedź koncernu "nie jest satysfakcjonująca".

Czym są przepisy DSA?

KE nałożyła już w przeszłości kary za łamanie przepisów DSA na wielkie platformy internetowe (tzw. VLO-Py). Jako pierwsza na gruncie DSA została ukarana w grudniu 2025 r. kwotą 120 mln euro platforma X - za naruszenie obowiązków w zakresie przejrzystości i weryfikacji użytkowników.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową, która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od lutego 2024 r. Kary na gruncie DSA otrzymały w br. od KE platformy Temu (200 mln euro) i AliExpress (550 mln euro).