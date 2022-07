Wakacje kredytowe w największych w bankach

Od piątku można składać wnioski o ustawowe wakacje kredytowe, co pozwoli zawiesić płatność raty. Choć przepisy w tej sprawie dla wszystkich są takie same, to warto zwrócić uwagę na komunikaty banków, ponieważ część procedur może się w poszczególnych przypadkach nieco różnić.

W tym kwartale można zawiesić spłatę raty sierpniowej i wrześniowej, w ostatnim kwartale 2022 roku (między 1 października a 31 grudnia) można odroczyć spłatę dwóch rat, a w 2023 roku - po jednej racie w każdym z kwartałów.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Warto przypilnować terminów składania wniosku, zwłaszcza gdy ktoś ratę ma pobieraną z konta na początku danego miesiąca. Jeśli się spóźnimy, na przykład sierpniowe zawieszenie raty może nam przepaść. Dlatego warto wypełnić wniosek przed pobraniem przez bank raty. Niektóre instytucje chcą, by dokumenty zostały wypełnione dzień przed terminem płatności. W przypadku innych wniosek może być złożony w dniu pobrania raty, jednak ważna jest godzina jego wysłania. W niektórych bankach jest możliwość złożenia w jednym wniosku prośby o odroczenie wszystkich 8 rat, w części o zawieszenie każdej raty trzeba wnioskować oddzielnie.

Co musi znaleźć się we wniosku?

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu należy złożyć w banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Można to zrobić w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Wniosek powinien zawierać dane konsumenta, banku i umowy kredytowej, której dotyczy wniosek. Należy też wskazać okres lub okresy, kiedy chce się skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. To oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, więc musi zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

PKO BP

PKO Bank Polski przyjmuje wnioski od 29 lipca. Można je złożyć zarówno online, jak i w oddziale banku. Bank podaje, że można "skorzystać z wakacji kredytowych również w czasie wypłaty transz" oraz "gdy kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej".

"Jeżeli masz już złożony wniosek o zawieszenie najbliższej raty kredytu w ramach umownych wakacji kredytowych, anulujemy go - tak, żeby dać ci możliwość skorzystania z nich, gdy skończy się okres ustawowego zawieszenia" - napisano w komunikacie.

Bank Pekao

"Od 29 lipca 2022 r. możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej" - podaje Bank Pekao. Dodał, że można to zrobić zarówno poprzez bankowość internetową Pekao24 lub w aplikacji mobilnej PeoPay, jak i w oddziale banku.

Santander Bank Polska

Wnioski od 29 lipca przyjmuje także Santander Bank Polska. "Wniosek o zawieszenie raty płatnej w danym miesiącu będzie można składać najpóźniej do dnia płatności danej raty zgodnie z harmonogramem spłat kredytu" - informuje bank.

"Jeśli płatność raty kredytu przypada na 20 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty można złożyć do 20 sierpnia" - wyjaśnia bank. Wnioski o zawieszenie raty będzie można złożyć przez internet i w oddziałach.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski wyjaśnia, że nie ma konieczności złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed końcem lipca. "Żeby zawiesić ratę sierpniową, musisz złożyć wniosek przed dniem płatności raty w sierpniu. Przykład: Jeśli dzień płatności raty to 5 sierpnia, to masz czas na złożenie wniosku do 4 sierpnia. W dniu płatności raty nie złożysz już wniosku" - tłumaczy bank.

Bank podkreśla, że "w jednym wniosku możesz zawiesić wszystkie dostępne raty", a "jeśli nie masz pewności, które raty chcesz zawiesić, możesz złożyć osobny wniosek dla każdej raty".

mBank

Od 29 lipca wnioski o wakacje kredytowe mogą składać także klienci mBanku. "Na jednym wniosku możesz zaznaczyć wszystkie okresy zawieszenia spłaty rat kredytu (zgodnie z limitem w danym kwartale). Możesz też dla każdego miesiąca złożyć oddzielny wniosek lub osobny wniosek na wybrany kwartał" - podaje bank w komunikacie.

Dodaje też: "by skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek musisz złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty. Wtedy jej nie pobierzemy. Przykład. Jeśli płatność raty kredytu przypada na 15 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty możesz złożyć do 15 sierpnia".

Bank Millennium

"Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe złożysz od 29 lipca 2022 r. Jeśli spłata Twojej raty przypada w dniach 29-31 lipca br., to wniosek możesz złożyć po dacie spłaty tej raty" - przekazano w komunikacie.

Alior Bank

Alior Bank udostępnia wnioski o wakacje kredytowe 29 lipca. Bank apeluje, aby złożyć wniosek o wakacje kredytowe "najpóźniej do godz. 22:00 dzień przed terminem zapadalności raty".

Wniosek można złożyć w bankowości internetowej Alior Online i w oddziale. "Możesz zawnioskować od razu o Wakacje Hipoteczne na wszystkie, możliwe terminy, przy czym w bankowości internetowej każdy kwartał posiada dedykowany, odrębny formularz. Wnioski złożone w formie skanu zawierają możliwość wpisania wszystkich terminów dostępnych w ramach wakacji kredytowych" - informuje bank.

BNP Paribas

W BNP Paribas wnioski o wakacje kredytowe można składać od 29 lipca. "Jeśli data spłaty Twojej raty przypada 1 sierpnia 2022 roku, musisz złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku. Inaczej jedno zawieszenie (za sierpień) ci przepadnie" - zaznacza bank.

Wnioski będzie można składać w bankowości GOonline i w dowolnym oddziale BNP Paribas.

Citi Handlowy

"Już od 29 lipca br. będzie można złożyć wniosek o tzw. wakacje kredytowe" - podał bank.

W komunikacie napisano również, że "zawieszenie spłaty rat będzie realizowane na wniosek jednego z kredytobiorców", a "we wniosku kredytobiorca wskazuje ratę/raty kredytu, które chce zawiesić". "Zawieszenie płatności raty jest możliwe pod warunkiem, że klient złoży wniosek nie później niż ostatniego roboczego dnia miesiąca, w którym przypada termin płatności raty, którą Klient chce zawiesić" - podkreślono.

Getin Bank

Wnioski od 29 lipca przyjmuje Getin Bank. "Pamiętaj, aby wiosek złożyć przed terminem płatności raty. Zawieszamy tylko przyszłe raty, których termin płatności jeszcze nie nadszedł" - podkreśla bank.

Wyjaśnia, że "jeśli termin płatności raty twojego kredytu wypada 1 sierpnia, to wniosek możesz złożyć: - za pośrednictwem bankowości internetowej do 31 lipca, - w placówkach banku i placówkach franczyzowych do 30 lipca".

Banki pod lupą UOKiK

Jak zapowiedziano w komunikacie, prezes UOKiK w ramach postępowań wyjaśniających będzie na bieżąco analizował, jak instytucje finansowe wdrażają wakacje kredytowe. "Pod lupą znalazło się 16 banków, które obsługują złotowe kredyty hipoteczne: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS), BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Pekao Bank Hipoteczny, PKO Bank Hipoteczny, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, SG Bank" - czytamy.

Czytaj także: Ważne terminy w sprawie wakacji kredytowych

Ile będą kosztowały wakacje kredytowe?

Wiceminister finansów Piotr Patkowski mówił w Senacie, że same wakacje kredytowe jako łączny koszt dla sektora bankowego w roku 2022 oszacowano na niespełna 9 mld zł.

Według szacunków Związku Banków Polskich, jeżeli z ustawowych wakacji kredytowych skorzysta 100 proc. uprawnionych, to utrata poziomu przychodów odsetkowych przez banki może sięgnąć 11,3-16 mld zł. Jeżeli z wakacji kredytowych skorzysta 40 procent, ma to być utrata przychodów na poziomie 4,5-6,4 mld zł. Ostateczna wysokość będzie zależeć od wysokości wskaźników WIBOR.

Według Komisji Nadzoru Finansowego koszt wakacji kredytowych w kształcie proponowanym przez rząd może sięgnąć nawet 20 mld zł.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP