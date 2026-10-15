Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka. Żurek: przestępcze obniżanie cen

|
Europoseł PiS Daniel Obajtek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Waldemar Żurek o wniosku o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Skierowałem do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie - przekazał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Sprawa dotyczy zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku, w okresie przedwyborczym.

- Daniel Obajtek to osoba, która miała sterować całym przedsięwzięciem przestępczego obniżania cen paliwa w okresie przedwyborczym. Chodziło o to, żeby spółka Orlen zaniżyła bez oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, bez oceny tego, co dzieje się na rynku paliw. Chodziło tylko o zaniżenie ceny paliwa. Tak, żeby przed wyborami część osób była przekonana, że mamy jakiś cud i w Polsce to paliwo jest najniższe w Europie - powiedział Żurek podczas konferencji prasowej.

"W ramach śledztwa nadzorowanego przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 r., uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka" - czytamy w oświadczeniu Prokuratury Krajowej.

Najpierw "cuda na Orlenie", potem awaria. Teraz zatrzymania
Dowiedz się więcej:

Najpierw "cuda na Orlenie", potem awaria. Teraz zatrzymania

Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka

"Z materiału dowodowego wynika, że Daniel Obajtek jako prezes Orlenu, kierując się przesłankami niemającymi charakteru ekonomicznego, polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych tak, aby od 1 do 15 października 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. Zrobił to wbrew obowiązującym procedurom oraz sytuacji produkcyjnej, podażowej, bilansowej i logistycznej koncernu, a mimo narastających problemów i strat osobiście monitorował akcję i wydawał bieżące polecenia utrzymywania zaniżonych stawek" - przekazał Żurek we wpisie w mediach społecznościowych.

"Efektem ubocznym tego przestępstwa był brak paliw na ponad 600 stacjach oraz słynne już kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach. Wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4,1 mld zł. Mówimy o przestępstwie niegospodarności w wielkich rozmiarach, za które grozi do 25 lat pozbawienia wolności" - dodał.

Obajtek komentując sprawę, przekazał za pośrednictwem platformy X, że jeśli chcą go "zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo", pod warunkiem - jak dodał - że "w celi będzie siedzieć też Donald Tusk". W opinii polityka powinno być tak, ponieważ - jak twierdzi - Tusk "obiecywał paliwo po 5,19 zł, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków".

Obawa o utrudnianie śledztwa

Według prokuratury "ustalone okoliczności sprawy stwarzają realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez europosła Daniela Obajtka w celu przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych oraz niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, z uwagi na istniejącą obawę matactwa oraz grożącą surową karę".

Zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu, zatrzymanie i tymczasowy areszt ma być konieczna, by prokurator mógł ogłosić zarzuty, wykonać niezbędne czynności procesowe z udziałem podejrzanego i zabezpieczyć śledztwo wobec realnej obawy matactwa.

Śledztwo w sprawie Orlenu

Śledztwo w sprawie podejrzenia zaniżania przez Orlen cen paliw wszczęła 17 stycznia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku, gdzie znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny spółki. Postępowanie obejmowało okres od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. W maju 2024 r. zostało przejęte przez wydział Prokuratury Krajowej w Łodzi. Powodem miała być duża waga obu postępowań i duży zakres zgromadzonego materiału dowodowego.

Celem śledztwa było ustalenie, czy poprzez nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające Orlenem mogło dojść do niezasadnego zaniżenia cen paliw płynnych względem cen rynkowych, a w związku z tym do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w spółce - wtedy jeszcze, jak podawano, w nieustalonej kwocie.

>>> "Zdobądź dla mnie ropę". Jak Orlen stracił fortunę na transakcjach opłacanych w kryptowalutach

W ramach śledztwa w sprawie podejrzenia zaniżania cen paliw w Orlenie, a także w związku z odrębnym postępowaniem, dotyczącym fuzji z Lotosem, w marcu 2024 r. przeszukano z udziałem ABW biura koncernu w Płocku, a także w Warszawie oraz w Gdańsku. Zabezpieczono wówczas w sumie 73 gigabajty dokumentów w wersji elektronicznej i 2 terabajty korespondencji z poczty elektronicznej.

Na początku października br. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w tej sprawie Michała R., byłego członka zarządu Orlenu, a także czterech byłych oraz aktualnie pracujących w nim menadżerów wysokiego szczebla. Decyzją sądu w Łodzi Michał R. i trzech dyrektorów spółki zostało objętych aresztem tymczasowym.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Waldemar ŻurekDaniel ObajtekOrlen
Zobacz także:
Pilne
Inflacja w Polsce. Najnowsze dane banku centralnego
Pieniądze
Friedrich Merz
Merz o nowym pomyśle Trumpa: to nasza sprawa
Ze świata
flagi unia europejska shutterstock_2573208013
Unijny budżet dzieli Europę. "To czerwona linia"
Pieniądze
meta media społecznościowe
Gawkowski: zamykają oczy i mówią "nic się nie stało"
Tech
TSUE
Przełomowy wyrok TSUE. "Kolejne zwycięstwo"
Pieniądze
berlin niemcy peron pociag - Werner Spremberg shutterstock_2183298805
Tragedia doprowadziła do zmian. Nowy zakaz na niemieckich dworcach
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw przed weekendem. Są nowe stawki
Pieniądze
blik logo shutterstock_2637629241
Nowy europejski system wyprze z rynku Blika? "Jesteśmy przygotowani"
Paulina Karpińska
Władimir Putin
Rosjanie wciąż dostają setki tysięcy wiz. "To niepojęte"
Ze świata
shutterstock_2402485723
Pośrednik pożyczek ukarany za nieuczciwe praktyki. Ma zapłacić miliony
Pieniądze
Wall Street Inwestor NYSE
Inflacja przestraszyła Wall Street. Wyprzedaż spółek AI
Tech
komputer cyberatak
Cyberatak uderzył w supermarkety. "Mogą być ze sobą powiązane"
Tech
Krzysztof Gawkowski
Nowe centra danych w Polsce. Gawkowski ujawnia plan
Tech
Radosław Sikorski
Ograniczenie Starlinka w Ukrainie. Ostra reakcja Sikorskiego
Tech
Prezydent USA Donald Trump przed Białym Domem
Amerykanie mają nowy plan. Europa powiedziała "nie"
Ze świata
Elon Musk
Musk: za ograniczanie Starshieldów odpowiada Trump. Media o reakcji Białego Domu
Ze świata
Donald Trump
Kontrowersyjna decyzja Trumpa. "Prezydent nie zmienił swojego stanowiska"
Ze świata
tankowiec ropa naftowa bangkok shutterstock_2822410117
Więcej ropy, ale wyższe ryzyko. Brakująca ćwiartka dostaw
Ze świata
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Ataki w pobliżu cieśniny Ormuz. Kolejna jednostka poszła na dno
Ze świata
shutterstock_2620025375
Obiekty Starlink w ogniu. Premier pod presją
Ze świata
shutterstock_1329967172
Uwaga na internetowy "bank". KNF wydała ostrzeżenie
Pieniądze
netflix hq - Michael Vi shutterstock_2156741217
Netflix szykuje największe zwolnienia od kilku lat
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tu paliwa są najtańsze. Analiza
Moto
Pentagon
Anthropic kontra Pentagon. Firma walczy w sądzie
Tech
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Bruksela zaostrza kurs wobec Pekinu
Ze świata
Andrzej Domański
Domański i Tusk "sprzedali polski rynek kapitałowy". A jak będzie
Szymon Rębowski
nowy jork usa ulica ludzie pasy przejście dla pieszych
Inflacja w USA powyżej prognoz. Droższa benzyna napędza ceny
Ze świata
Protestujący opłakują śmierć Maricarmen Abascal
Hiszpański dramat, przestroga dla Polski? "Mierzymy się z tymi samymi problemami"
Maja Piotrowska
Osoby w strojach na Halloween w Canberze w Australii, 31 października 2024 r. (klaun clown upiór horror przebranie)
Sklepy reagują na ataki w szkołach. Wycofują część produktów
Z kraju
open ai
Zagrożenie ze strony AI. "Nie zawsze kontrolujemy modele"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica