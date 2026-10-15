Z kraju Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka. Żurek: przestępcze obniżanie cen Oprac. Wiktor Knowski |

Waldemar Żurek o wniosku o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Sprawa dotyczy zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku, w okresie przedwyborczym.

- Daniel Obajtek to osoba, która miała sterować całym przedsięwzięciem przestępczego obniżania cen paliwa w okresie przedwyborczym. Chodziło o to, żeby spółka Orlen zaniżyła bez oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, bez oceny tego, co dzieje się na rynku paliw. Chodziło tylko o zaniżenie ceny paliwa. Tak, żeby przed wyborami część osób była przekonana, że mamy jakiś cud i w Polsce to paliwo jest najniższe w Europie - powiedział Żurek podczas konferencji prasowej.

"W ramach śledztwa nadzorowanego przez Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 r., uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka" - czytamy w oświadczeniu Prokuratury Krajowej.

Wniosek o uchylenie immunitetu Obajtka

"Z materiału dowodowego wynika, że Daniel Obajtek jako prezes Orlenu, kierując się przesłankami niemającymi charakteru ekonomicznego, polecił podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych tak, aby od 1 do 15 października 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował maksymalnie 5,99 zł. Zrobił to wbrew obowiązującym procedurom oraz sytuacji produkcyjnej, podażowej, bilansowej i logistycznej koncernu, a mimo narastających problemów i strat osobiście monitorował akcję i wydawał bieżące polecenia utrzymywania zaniżonych stawek" - przekazał Żurek we wpisie w mediach społecznościowych.

Skierowałem do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie.



Sprawa dotyczy bezprawnego zaniżania cen paliw jesienią 2023… — Waldemar Żurek (@w_zurek) October 15, 2026 Rozwiń

"Efektem ubocznym tego przestępstwa był brak paliw na ponad 600 stacjach oraz słynne już kartki z informacją o zepsutych dystrybutorach. Wyrządził w ten sposób Orlenowi szkodę przekraczającą 4,1 mld zł. Mówimy o przestępstwie niegospodarności w wielkich rozmiarach, za które grozi do 25 lat pozbawienia wolności" - dodał.

Obajtek komentując sprawę, przekazał za pośrednictwem platformy X, że jeśli chcą go "zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo", pod warunkiem - jak dodał - że "w celi będzie siedzieć też Donald Tusk". W opinii polityka powinno być tak, ponieważ - jak twierdzi - Tusk "obiecywał paliwo po 5,19 zł, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan Polaków".

Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych, to proszę bardzo - pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19, a już jako premier mówił, że spółki Skarbu Państwa nie powinny zarabiać, tylko dbać o dobrostan… — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) October 15, 2026 Rozwiń

Obawa o utrudnianie śledztwa

Według prokuratury "ustalone okoliczności sprawy stwarzają realną obawę bezprawnego utrudniania postępowania przez europosła Daniela Obajtka w celu przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych oraz niezwłocznego wystąpienia z wnioskiem do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, z uwagi na istniejącą obawę matactwa oraz grożącą surową karę".

Zgoda Parlamentu Europejskiego na uchylenie immunitetu, zatrzymanie i tymczasowy areszt ma być konieczna, by prokurator mógł ogłosić zarzuty, wykonać niezbędne czynności procesowe z udziałem podejrzanego i zabezpieczyć śledztwo wobec realnej obawy matactwa.

Śledztwo w sprawie Orlenu

Śledztwo w sprawie podejrzenia zaniżania przez Orlen cen paliw wszczęła 17 stycznia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Płocku, gdzie znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny spółki. Postępowanie obejmowało okres od 1 sierpnia do 31 października 2023 r. W maju 2024 r. zostało przejęte przez wydział Prokuratury Krajowej w Łodzi. Powodem miała być duża waga obu postępowań i duży zakres zgromadzonego materiału dowodowego.

Celem śledztwa było ustalenie, czy poprzez nadużycie uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające Orlenem mogło dojść do niezasadnego zaniżenia cen paliw płynnych względem cen rynkowych, a w związku z tym do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w spółce - wtedy jeszcze, jak podawano, w nieustalonej kwocie.

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W ramach śledztwa w sprawie podejrzenia zaniżania cen paliw w Orlenie, a także w związku z odrębnym postępowaniem, dotyczącym fuzji z Lotosem, w marcu 2024 r. przeszukano z udziałem ABW biura koncernu w Płocku, a także w Warszawie oraz w Gdańsku. Zabezpieczono wówczas w sumie 73 gigabajty dokumentów w wersji elektronicznej i 2 terabajty korespondencji z poczty elektronicznej.

Na początku października br. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w tej sprawie Michała R., byłego członka zarządu Orlenu, a także czterech byłych oraz aktualnie pracujących w nim menadżerów wysokiego szczebla. Decyzją sądu w Łodzi Michał R. i trzech dyrektorów spółki zostało objętych aresztem tymczasowym.