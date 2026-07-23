Z kraju Drugie podejście prezydenta w sprawie referendum Oprac. Adrian Wróbel |

Karol Nawrocki o nowym wniosku o referendum w sprawie polityki klimatycznej UE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Nawrocki w czwartek spotkał się z mieszkańcami Dębicy. Przekazał, że przed przyjazdem na miejsce złożył w sprawie referendum kolejny wniosek.

Karol Nawrocki w Dębicy Źródło zdjęcia: Darek Delmanowicz/PAP

Prezydent przypomniał, że "przy pierwszej próbie Senatowi nie odpowiadało pytanie". - Przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta RP zupełnie inne, nowe, proste pytanie: czy jest Pan/Pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? - wyjaśnił. Dodał, że pytanie "nic nie sugeruje, do niczego się nie odnosi".

- Teraz jest pytanie do Senatu. Czy pani marszałek, panie i panowie senatorowie są za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi - zwrócił się do parlamentarzystów.

Reakcja na propozycję Unii Europejskiej

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekazał 18 lipca, że "zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią" prezydenta ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej.

Prezydencki minister zapowiedział to w związku z zaprezentowanym poprzedniego dnia przez Komisję Europejską projektem reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji ETS. Zmiany mają przygotować system do działania w latach 2030-40. Reforma zakłada zmianę limitu uprawnień do emisji po 2030 roku, aby nie wyczerpały się one już pod koniec lat 30., dlatego KE planuje dostosować tempo corocznego zmniejszania puli uprawnień po 2030 r. Bruksela chce także zwiększyć udział darmowych pozwoleń dla przemysłu do 78 procent emisji.

Pierwszy wniosek o referendum Nawrockiego

7 maja prezydent zawnioskował do Senatu o referendum dotyczące udziału Polski w unijnej polityce klimatycznej. Tłumaczył, że realizuje w ten sposób zobowiązanie wobec Solidarności dotyczące ograniczania negatywnych skutków Europejskiego Zielonego Ładu.

Według wniosku pytanie w referendum miało brzmieć: "Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".