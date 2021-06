Wniosek o pozwolenie na budowę online. Zmiany już w tym tygodniu

Uproszczenie procedur

Serwis e-budownictwo

Kornecka podkreśliła, że celem ministerstwa jest to, by proces budowlany był jak najbardziej intuicyjny, prosty i skuteczny. Zwróciła uwagę, że cyfryzacja przyspiesza ten proces i powoduje, że jest on tańszy. - Eliminujemy wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych. W przypadku dużych inwestycji to nawet kilka tysięcy złotych - zwróciła uwagę.

P.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska wskazała, że szacuje się, iż średnio jedna sprawa wniosku o pozwolenie na budowę zajmuje pół metra bieżącego na półce urzędowego regału, a organy zobowiązane są przechowywać wszystkie dokumenty tych spraw do czasu przekazania dokumentów do archiwów państwowych, czyli przez 10 lat. Przy budowie domu jednorodzinnego inwestor musi złożyć trzy egzemplarze wydrukowanego projektu. Przy inwestycjach złożonych, takich jak np. budowa odcinka kolejowego, takich egzemplarzy jest już kilkadziesiąt - to w sumie kilka tysięcy stron.

Duże oszczędności

- Przyjmując, że w 2020 r. mieliśmy złożonych ponad 375 tys. wniosków o pozwolenie na budowę i jeśli przyjmiemy, że akta każdej sprawy to jest to 1,5 metra bieżącego, jak to zsumujemy to się okaże, że roczne zużycie papieru - tylko dla jednej procedury - to jest 22,5 mln kg papieru, 34 tys. m sześc. objętości, jaką zajmuje ten papier. Gdybyśmy to ustawili na działce mającej 50 na 50 m kw., to powstałby czterokondygnacyjny budynek i to jeszcze ze stychem - wyjaśniła obrazowo Cabańska.