ZUS udostępnił nowy wniosek dla zleceniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie.