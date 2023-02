CBA zatrzymało byłego ministra skarbu państwa

Włodzimierz Karpiński zatrzymany przez CBA

- Włodzimierz K. został w dniu dzisiejszym zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W prokuraturze w Katowicach ma usłyszeć zarzuty związane z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, której celem miało być popełnianie przestępstw o charakterze korupcyjnym. To zatrzymanie to etap śledztwa, które jest prowadzone wspólnie przez CBA i prokuraturę od dłuższego czasu. W sumie już 13 osób usłyszało zarzuty w tej sprawie - powiedział w rozmowie z TVN24 zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany"

Włodzimierz Karpiński "wyraża zdziwienie stawianymi zarzutami"

Dodał, że w związku z tym wobec tak dużej efektywności w rozbiciu pewnego porozumienia, które windowało ceny w Warszawie, stawianie zarzutu, że nastąpiło to w wyniku popełnienia przez niego przestępstwa, nie jest dla nas zrozumiałe. - Będziemy przyglądać się treści zarzutów stawianych przez prokuratora oraz dowodom, które będą pokazywać, bo na razie dysponujemy głównie przekazami medialnymi co do treści zarzutów, i wtedy będziemy mogli bardziej precyzyjnie się do tego odnieść - podkreślił Królikowski.