Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Czarzasty o zmianach w podatkach: to jest początek drogi

|
pap_20170427_097
Czarzasty o zmianach podatkowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojciech Pacewicz/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Postulaty Lewicy zostały zaakceptowane. Ustaliliśmy, że w określonym czasie nastąpią zmiany dotyczące progów i stawek podatkowych, czyli PIT-u, CIT-u, daniny solidarnościowej oraz poziomu ryczałtu - mówił w "Jeden na jeden" marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że zapowiedziana reforma nie wyczerpuje planowanych zmian, a jest jedynie "początkiem drogi".

Włodzimierz Czarzasty, pytany w programie TVN24 "Jeden na jeden" o zapowiadane przez premiera i ministra finansów zmiany podatkowe, odniósł się do planów podniesienia progu dla 12-procentowej stawki PIT oraz wprowadzenia dodatkowego progu podatkowego. Jak podkreślił, kierunki reformy zostały uzgodnione przez koalicję podczas spotkania 10 sierpnia. Zmiany mają objąć również CIT, daninę solidarnościową oraz ryczałt.

Plan koalicji na zmiany w podatkach

- 10 sierpnia nastąpiło bardzo ważne spotkanie koalicji. Bardzo ważne, bardzo długie, bardzo poważne spotkanie. Ustaliliśmy wtedy, że w określonym czasie nastąpią zmiany dotyczące progów i stawek podatkowych, czyli PIT-u, CIT-u, daniny solidarnościowej oraz poziomu ryczałtu - mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Masa podatników załapała się na wyższą stawkę. "System nie nadąża"
Dowiedz się więcej:

Masa podatników załapała się na wyższą stawkę. "System nie nadąża"

Pieniądze

Wyjaśnił, przedstawiciele Lewicy zabiegali m.in. o zwiększenie progresji podatkowej. Partia postulowała wprowadzenie dwóch dodatkowych progów między stawkami 12 i 32 proc., a także kolejnego progu dla osób osiągających najwyższe dochody.

- Postulowaliśmy również podwyższenie daniny solidarnościowej, bo ona dotyczy ludzi, którzy zarabiają powyżej miliona złotych rocznie - dodał.

Czarzasty: to dopiero początek zmian

Czarzasty zapewnił, że postulaty Lewicy zostały zaakceptowane. Odnosząc się do decyzji o wprowadzeniu jednego dodatkowego progu zamiast dwóch, zaznaczył, że zapowiadana reforma nie wyczerpuje planowanych zmian.

- To jest początek drogi, pierwsza sprawa - wyjaśnił.

Marszałek nie odpowiedział jednak wprost na pytanie, czy korzystniejszym rozwiązaniem byłoby podniesienie kwoty wolnej od podatku.

Wyższy CIT dla największych firm

Pytany, czy na zapowiadanych zmianach skorzystają przede wszystkim lepiej zarabiający przedstawiciele klasy średniej, Czarzasty zwrócił uwagę również na planowane podniesienie stawki CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm, osiągających roczne przychody powyżej 50 mln euro.

Zapewnił, że efekty reformy odczują zarówno osoby najmniej zarabiające, jak i klasa średnia. Większe obciążenia mają natomiast dotyczyć podatników osiągających najwyższe dochody.

- Wszyscy odczują - osoby najmniej zarabiające i klasa średnia. Natomiast po kieszeniach dostaną ci, którzy zarabiają najwięcej, to znaczy będą mieli większą daninę - mówił.

Nowy próg i stawka 24 procent

Marszałek Sejmu przekonywał, że podniesienie progu podatkowego do 130 tys. zł oraz wprowadzenie stawki 24 proc. dla dochodów między 130 a 150 tys. zł przyniesie wymierne korzyści m.in. nauczycielom i pracownikom budżetówki. Według niego na zmianach skorzystają również osoby osiągające niższe dochody.

Czarzasty zaznaczył, że jest zadowolony z uzgodnionych zmian. Jak wyjaśnił, kluczowe znaczenie ma dla niego zwiększenie progresywności systemu podatkowego.

- Lewica zawsze dobrze oceniała progresywność podatków. I ona wzrosła. Czyli ci, którzy najmniej zarabiają, płacą najniższe podatki bądź mają kwotę wolną od podatku, a ci, którzy zarabiają najwięcej, płacą podatki najwyższe - stwierdził.

Co z podwyższeniem kwoty wolnej?

Odnosząc się do kwestii podwyższenia kwoty wolnej od podatku, Czarzasty przypomniał, że była to kampanijna obietnica Koalicji Obywatelskiej. Nie odpowiedział jednak wprost, czy jest rozczarowany brakiem takiego rozwiązania w obecnych planach.

- Na wszystko przyjdzie czas. Rozpoczynamy od olbrzymiej zmiany. Te zmiany będą kontynuowane. Nie jestem upoważniony do tego, żeby o tym informować. Będzie informował o tym minister finansów Andrzej Domański, bo tak powinna działać rozsądna koalicja - zaznaczył.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
21 min
pc
Czarzasty: ani pan Nawrocki tego nie wymaże, ani PiS. "Nie dajcie sobą manipulować"
TVN24
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
Anastazja Kuś
"Kariera przez pośladki"? Anastazja Kuś: nie pozostawiłam żadnych złudzeń
Michał Moch
Udostępnij:
Tagi:
Włodzimierz CzarzastyPodatkiJeden na jeden
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
fabryka spawacz praca shutterstock_2710771507
Nowe dane z przemysłu
Z kraju
pieniadze PLN shutterstock_2583895627
"Potężne zaskoczenie". Tak zarabiają Polacy
Z kraju
Donald Trump
Trump grozi "gospodarczym D-Day". Jest reakcja
Ze świata
pieniadze dolary liczenie shutterstock_2741044251
Tak rośnie dług w USA. Historyczna bariera przekroczona
Ze świata
Elektrownia jądrowa w Paks, Węgry
Węgierska elektrownia jądrowa nie zostanie wyłączona. Magyar: byliśmy świadkami wspaniałej solidarności
Ze świata
Andrzej Domański
"Ta ustawa daje panu prezydentowi możliwość, żeby tym razem stanął po stronie Polaków"
Z kraju
Platforma Nvidia Rubin
Centra danych dla AI jak odpady jądrowe. Sondaże niepokoją republikanów
Ze świata
Niedobory paliw w Rosji
Niedobory paliw w Rosji. Stacje wprowadzają limity
Ze świata
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
"Ciut za mało", "szokująca propozycja" i "przypomina Polski Ład". Politycy o zmianach w podatkach
Z kraju
Media antyspołecznościowe
Popularna platforma zmienia sposób liczenia wyświetleń
Tech
Widok na Morze Południowochińskie w Hongkongu
Nowy plan Chin. Wzorują się na Ukrainie
Tech
GTA 6
GTA 6. Hakerzy chwalą się wielkim wyciekiem
Tech
Donald Tusk
Tusk o niespełnionej obietnicy wyborczej. "Tak bez tortur mogę przyznać"
Pieniądze
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Kto ma zyskać, kto stracić? Wyliczenia eksperta
Z kraju
Przed sądem w Oakland w Kalifornii rozpoczął się proces przeciwko firmie Meta
29 stanów kontra Meta. Ruszyła batalia sądowa
Tech
woda restauracja kawiarnia
Darmowa woda w restauracji. "Zwykła ludzka rzecz"
Łukasz Figielski
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Masa podatników załapała się na wyższą stawkę. "System nie nadąża"
Łukasz Figielski
shutterstock_2747820233
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
Donald Tusk
Tusk: podwyższamy próg podatkowy
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Polacy mają coraz większe długi. "Zjawisko, które warto uważnie obserwować"
Z kraju
laptop, smartphone, AI, sztuczna inteligencja, IT, inżynier, programista
AI uciekła podczas testów. Poważne konsekwencje incydentu
Tech
Moskwa. Plac Czerwony
Blackout w Moskwie. Przerwy w dostawie prądu i internetu
Ze świata
Oddała oszustowi ponad 130 tys. zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dodatek do emerytury. Ważny komunikat ZUS
Dla seniora
Władimir Putin
Rosyjskie firmy odpowiedziały na apel Putina. Do budżetu trafiły miliardy
Ze świata
Donald Trump w Białym Domu
Zwrot w sprawie ceł Trumpa. "Wstrzymałem"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Z kraju
Lotnisko w Katanii
Osiem dni bez lotów. Branża liczy milionowe straty
Turystyka
euro jackpot
Do wygrania 130 milionów. Kumulacja w górę
Z kraju
Dariusz Standerski
"Dane nie krążą po sieci". Wiceminister o wycieku z MyDr
Z kraju
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Cyberatak na urząd. Wykradziono dane większości mieszkańców
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica