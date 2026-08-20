Z kraju Czarzasty o zmianach w podatkach: to jest początek drogi Bartłomiej Ciepielewski |

Czarzasty o zmianach podatkowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojciech Pacewicz/PAP

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Włodzimierz Czarzasty, pytany w programie TVN24 "Jeden na jeden" o zapowiadane przez premiera i ministra finansów zmiany podatkowe, odniósł się do planów podniesienia progu dla 12-procentowej stawki PIT oraz wprowadzenia dodatkowego progu podatkowego. Jak podkreślił, kierunki reformy zostały uzgodnione przez koalicję podczas spotkania 10 sierpnia. Zmiany mają objąć również CIT, daninę solidarnościową oraz ryczałt.

Plan koalicji na zmiany w podatkach

- 10 sierpnia nastąpiło bardzo ważne spotkanie koalicji. Bardzo ważne, bardzo długie, bardzo poważne spotkanie. Ustaliliśmy wtedy, że w określonym czasie nastąpią zmiany dotyczące progów i stawek podatkowych, czyli PIT-u, CIT-u, daniny solidarnościowej oraz poziomu ryczałtu - mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Wyjaśnił, przedstawiciele Lewicy zabiegali m.in. o zwiększenie progresji podatkowej. Partia postulowała wprowadzenie dwóch dodatkowych progów między stawkami 12 i 32 proc., a także kolejnego progu dla osób osiągających najwyższe dochody.

- Postulowaliśmy również podwyższenie daniny solidarnościowej, bo ona dotyczy ludzi, którzy zarabiają powyżej miliona złotych rocznie - dodał.

Czarzasty: to dopiero początek zmian

Czarzasty zapewnił, że postulaty Lewicy zostały zaakceptowane. Odnosząc się do decyzji o wprowadzeniu jednego dodatkowego progu zamiast dwóch, zaznaczył, że zapowiadana reforma nie wyczerpuje planowanych zmian.

- To jest początek drogi, pierwsza sprawa - wyjaśnił.

Marszałek nie odpowiedział jednak wprost na pytanie, czy korzystniejszym rozwiązaniem byłoby podniesienie kwoty wolnej od podatku.

Wyższy CIT dla największych firm

Pytany, czy na zapowiadanych zmianach skorzystają przede wszystkim lepiej zarabiający przedstawiciele klasy średniej, Czarzasty zwrócił uwagę również na planowane podniesienie stawki CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm, osiągających roczne przychody powyżej 50 mln euro.

Zapewnił, że efekty reformy odczują zarówno osoby najmniej zarabiające, jak i klasa średnia. Większe obciążenia mają natomiast dotyczyć podatników osiągających najwyższe dochody.

- Wszyscy odczują - osoby najmniej zarabiające i klasa średnia. Natomiast po kieszeniach dostaną ci, którzy zarabiają najwięcej, to znaczy będą mieli większą daninę - mówił.

Nowy próg i stawka 24 procent

Marszałek Sejmu przekonywał, że podniesienie progu podatkowego do 130 tys. zł oraz wprowadzenie stawki 24 proc. dla dochodów między 130 a 150 tys. zł przyniesie wymierne korzyści m.in. nauczycielom i pracownikom budżetówki. Według niego na zmianach skorzystają również osoby osiągające niższe dochody.

Czarzasty zaznaczył, że jest zadowolony z uzgodnionych zmian. Jak wyjaśnił, kluczowe znaczenie ma dla niego zwiększenie progresywności systemu podatkowego.

- Lewica zawsze dobrze oceniała progresywność podatków. I ona wzrosła. Czyli ci, którzy najmniej zarabiają, płacą najniższe podatki bądź mają kwotę wolną od podatku, a ci, którzy zarabiają najwięcej, płacą podatki najwyższe - stwierdził.

Co z podwyższeniem kwoty wolnej?

Odnosząc się do kwestii podwyższenia kwoty wolnej od podatku, Czarzasty przypomniał, że była to kampanijna obietnica Koalicji Obywatelskiej. Nie odpowiedział jednak wprost, czy jest rozczarowany brakiem takiego rozwiązania w obecnych planach.

- Na wszystko przyjdzie czas. Rozpoczynamy od olbrzymiej zmiany. Te zmiany będą kontynuowane. Nie jestem upoważniony do tego, żeby o tym informować. Będzie informował o tym minister finansów Andrzej Domański, bo tak powinna działać rozsądna koalicja - zaznaczył.