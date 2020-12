Włocławek rozwija się dzięki środkom unijnym. "Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli zostać pozbawieni pieniędzy"

Nie wyobrażam sobie w tej chwili, żebyśmy w kolejnej perspektywie mogli zostać pozbawieni pieniędzy, tym bardziej (..), że wszyscy borykamy się ze skutkami pandemii - mówił o środkach unijnych na antenie TVN24 BiS prezydent Włocławka Marek Wojtkowski. - My również aplikowaliśmy do tego Funduszu na ponad 430 milionów złotych i oczekujemy, że nasz rząd wykaże się przede wszystkim rozsądkiem i nie pozbawi tych środków samorządów, a co za tym idzie i Polaków - dodał.