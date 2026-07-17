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Z kraju

Żabka zyska dużego udziałowca? "Prowadzimy rozmowy"

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Sklep Żabka
Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP
Japoński koncern detaliczny Seven & i Holdings - zarządca sieci 7-Eleven - potwierdził, że prowadzi rozmowy w sprawie inwestycji w Grupę Żabka. Zaznaczył jednak, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji.

"W mediach pojawiły się doniesienia dotyczące inwestycji w największą sieć sklepów spożywczych w Polsce. Informacja ta nie została jednak ogłoszona przez spółkę. Chociaż to prawda, że prowadzimy rozmowy dotyczące inwestycji w największą sieć sklepów spożywczych w Polsce, na obecny moment nie podjęto jeszcze żadnej decyzji" - podała grupa Seven & i Holdings w komunikacie.

Jak dodano, w przypadku ustalenia jakichkolwiek kwestii wymagających ujawnienia, spółka poinformuje o tym komunikatem.

Kilkadziesiąt procent udziałów w Żabce

W czwartek japoński dziennik biznesowy Nikkei poinformował, że Seven & i Holdings wszedł w fazę końcowych ustaleń dotyczących inwestycji w Grupę Żabka. Jak podawano nieoficjalnie, rozważa nabycie od funduszy i innych podmiotów kilkudziesięciu procent udziałów, a wartość inwestycji może wynieść kilkaset miliardów jenów.

Informacja o potencjalnym wejściu japońskiego koncernu pojawiła się w czwartek w ciągu sesji i wywołała silny wzrost notowań polskiej spółki. Na zamknięciu sesji kurs Żabki wyniósł 31,1 zł, po wzroście o 10,9 proc.

Sprzedaż akcji Żabki w 2025

Głównym akcjonariuszem Żabki jest fundusz private equity CVC, do którego należy 37,6 proc. akcji. PG Investment Company ma 10 proc. akcji.

W listopadzie ubiegłego roku Heket Topco, należący do CVC, oraz PG Investment Company sprzedali łącznie 100 mln akcji Żabki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu po cenie 21,50 zł za akcję. Sprzedający zobowiązali się wtedy, że w okresie 180 dni od daty transakcji nie zmniejszą swojego zaangażowania w Żabkę.

Żabka to nie tylko sklepy

W piątek ok. godz. 10.30 kurs Żabki rósł o 3,4 proc. do 32,17 zł za akcję.

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej działającej na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano.

Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W połowie czerwca 2024 r. Grupa Żabka rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.

IPO, czyli pierwsza oferta publiczna Żabki, miała miejsce 17 października 2024 roku. Od tego czasu spółka jest notowana na warszawskim parkiecie.

Źródło: PAP
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Tagi:
Sprzedaż detalicznabiznes
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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