Kosiniak-Kamysz zapowiada poprawki do ustawy. "Możliwość promocji powinna być utrzymana"
- My tam wprowadzimy bardzo ważne poprawki. Myślę, że dla województwa lubuskiego szczególnie ważne poprawki, dotyczące możliwości promocji na przykład wina - powiedział w piątek na konferencji prasowej wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do uchwalonej w czwartek przez Sejm ustawy wprowadzającej zakaz reklamy alkoholu, wyższej opłaty za jego sprzedaż i nocną prohibicję.
- Będziemy jeszcze tę ustawę zmieniać w Senacie i możliwość promocji powinna być utrzymana. Tutaj nie powinno być ograniczeń - dodał Kosiniak-Kamysz.
Wicepremier zaznaczył jednak, że popiera zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
Poprawki PSL-u
Kosiniak-Kamysz podkreślił dalej, że "możliwość promocji, organizowanie winobrania, w Zielonej Górze na przykład, pozostaje dzięki poprawkom PSL-u". - Tu pokonaliśmy tych, którzy chcieli pójść w taki nieroztropny, bardzo radykalny sposób. Więc ta część zostaje uchroniona - podkreślił.
- Ta ustawa będzie jeszcze zmieniona w Senacie, żeby chronić też rzemieślnicze browary. Żeby chronić możliwość takiej normalności, szczególnie w kontekście zmniejszającego się spożycia alkoholu, ale postawienia na polskich producentów. Czy winiarzy, czy browaru rzemieślniczego. Taką lokalną możliwość rozwijania gospodarki w oparciu o te tradycje - powiedział szef resortu obrony narodowej w piątek.
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Zmiany w przepisach dotyczących alkoholu
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje między innymi wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godzinach 22.00-6.00.
Ustawa daje też gminom możliwość wprowadzenia na ich terenie zakazu sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 21-22 lub 6-9.
Regulacja wprowadza również całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie przewidziano karę grzywny od 30 tysięcy złotych do 1 miliona złotych lub ograniczenia wolności.