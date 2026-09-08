Z kraju Szef MON zapowiada klasy z obsługi dronów. "Bardzo na was liczymy" Oprac. Wiktor Knowski |

Kosiniak-Kamysz: chcemy pokazać, jakim sprzętem dysponuje Polska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Inauguracja odbyła się w Kielcach w dniu rozpoczęcia XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO).

Uroczystość zgromadziła ponad 400 kadetów z 14 klas oddziałów przygotowania wojskowego. - Rozpoczynamy kolejny międzynarodowy salon przemysłu obronnego i jak co roku jesteśmy na samym początku z tymi, którzy są naszą przyszłością, z kadetami z klas przygotowania wojskowego. Klasy, które uczą się rzemiosła wojskowego, które przygotowują do przyszłej służby w wojsku polskim - powiedział Kosiniak-Kamysz zwracając się do młodzieży.

Klasy z obsługi dronów

Głównym punktem wystąpienia szefa MON była zapowiedź szkolenia z obsługi bezzałogowców. Szef MON postawił przed Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji (CWCR) jasne zadanie rozwijania klas dronowych.

Wskazał na doświadczenia zza wschodniej granicy. - Na Ukrainie widzimy, że nie brakuje dronów, dużo częściej brakuje ich operatorów - zaznaczył wicepremier. Zgodnie z zapowiedzią, opanowanie tych umiejętności stanie się kluczowe w nowym roku szkolnym.

- Mamy program pilotażowy, który rozpoczęliśmy rok temu, ale w każdej klasie przygotowania wojskowego niedługo już powinien być obecny instruktaż z obsługi i opanowania dronów. To będzie fundamentalnie konieczne w momencie największego zagrożenia - podkreślił wicepremier, wskazując na strategię na rok szkolny 2026/2027.

Programy edukacyjne MON

- Sprzęt, który dostarczamy dzisiaj do wojska, armia, którą budujemy, wydatki, które ponosimy, byłyby niczym, gdyby nie przyszłość. Przyszłość jest wasza. Bardzo na was liczymy - zwrócił się do kadetów szef MON.

Jak poinformował PAP kpt. Michał Gełej z CWCR, projekty edukacyjne resortu obrony cieszą się "ogromną popularnością". Obecnie realizowane są trzy takie programy:

Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW),

Branżowe Oddziały Wojskowe (BOW),

"CYBER. mil z klasą".

- W przypadku oddziałów przygotowania wojskowego obecnie kształci się ponad 33 tys. uczniów w 494 szkołach" - przekazał kpt. Gełej. Dodatkowo branżowe oddziały wojskowe funkcjonują w 28 szkołach, a w projekcie "CYBER.mil z klasą" uczestniczy 15 placówek w całym kraju. Ich celem jest przygotowanie kadetów do przyszłej służby wojskowej.