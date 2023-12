Donald Tusk na czele nowego rządu. Oto jego majątek

- Odwaga, którą (Donald Tusk) się wykazał, nie jest największa nawet w dniu, kiedy się podejmuje tej funkcji premiera. Odwagą się wykazał wbrew temu, co często powtarzaliście, że uciekł gdzieś. On porzucił wygodne życie, które mógł mieć po byciu szefem Rady Europejskiej. Porzucił bardzo intratne stanowisko i wrócił tutaj, nie do parlamentu od razu, nie na jakąś funkcję, wrócił walczyć o to, żeby demokracja, przyzwoitość, sprawiedliwość zwyciężyła. I zwyciężyła. To jest dla mnie ten moment kluczowej odwagi, bo to jest ryzyko wszystkiego, co się dokonało - mówił w poniedziałek szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas posiedzenia Sejmu.