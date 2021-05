Od środy zmiany w podróżach do Niemiec

Na takich samych zasadach mogą wjeżdżać do Niemiec osoby, które z powodów zawodowych, studiów lub szkoły regularnie przekraczają granicę, a także osoby udające się do Niemiec w celu odwiedzin najbliższych krewnych, osoby jadące tranzytem przez Niemcy oraz pracownicy transportu.

Kiedy obowiązkowa rejestracja?

Po rejestracji pobytu i posiadaniu negatywnego testu bądź zaświadczenia o szczepieniu lub ozdrowieniu kwarantanną nie są również obejmowane osoby, które wjeżdżają do Niemiec w celu odwiedzin krewnych drugiego stopnia, w celu wykonania pilnego zabiegu medycznego, w związku z opieką nad innymi osobami, czy też jeśli udają się - jednorazowo - do Niemiec lub do Polski na okres do pięciu dni z powodów związanych z pracą, działalnością gospodarczą, studiami lub nauką i nie dających się odłożyć w czasie.